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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

24 квітня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 24 квітня 2024 року
Комбайн обробляє поле. Фото: andreas160578/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна має значний вплив на світовий ринок зерна, але вторгнення Росії спричинило суттєве скорочення обсягів експорту цієї сировини. Основними причинами цього є руйнування сільськогосподарських угідь і техніки, а також складнощі у логістиці через обстріл українських портів. Проте українські аграрії продовжують експортувати свою продукцію навіть за цих умов. Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов зазначив, що Україна планує завершити експорт усіх запасів зерна врожаю 2023 року до кінця травня. За його словами, це може призвести до підвищення цін на зерно як на внутрішньому, так і світовому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 квітня 2024 року.

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Станом на 24 квітня середня ціна соняшнику в Україні становить 14 844 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 24 квітня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 24 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,6%. Так, у вівторок, 16 квітня, ціна соняшнику становила 14 749 грн за тонну, що становило мінімум за 7 днів. Вже у четвер, 18 квітня, вона зросла до свого максимуму у 14 872 грн за тонну і протрималась на цій позначці до суботи, 20 квітня. Далі ціна соняшнику знизилися до 14 844 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор значно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріли сільськогосподарських угідь, безпосередні втрати активів, блокування портів, удари по портовій інфраструктурі і крадіжки зерна з боку російських сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — резюмував він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої.

Ми також писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік в рамках встановленого мораторію на підвищення цін.

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