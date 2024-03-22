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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в марте

22 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 22 марта 2024 года
Уборка урожая. Фото: AP
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Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине быстро растут, создавая турбулентную ситуацию на рынке. В последние дни стоимость этого вида зерновых значительно повысилась, что влияет на аграрный рынок страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 22 марта 2024 года.

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По состоянию на 22 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 821 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 22 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя стоимость ячменя за последнюю неделю повысилась на 100 гривен. Так, в пятницу, 15 марта, тонна ячменя стоила 4721 грн. С субботы, 16 марта, по вторник, 19 марта, средняя цена ячменя была стабильной и составила 4763 грн за тонну. В среду, 20 марта, стоимость ячменя выросла до 4783 грн за тонну, а в четверг, 21 марта, повысилась до 4821 грн за тонну. Такая цена на зерновую культуру остается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Украина известна своим значительным производством ячменя, и цены на эту культуру определяются рядом факторов. Одним из ключевых факторов формирования цен есть спрос и предложение на рынке. Рост спроса на ячмень, особенно пивоваренных и кормовых производителей, может повысить цены.

Кроме того, природные условия также влияют на урожайность ячменя и, соответственно, цены. К примеру, неблагоприятная погода может уменьшить урожайность и привести к повышению цен.

Также важным фактором является экспорт и импорт ячменя. Украина — крупный экспортер этой культуры, поэтому цены на ячмень также могут зависеть от внешней торговли. Блокировка польских границ также влияет на цены на зерно в Украине. Польша является важным транзитным путем для экспорта украинского зерна в страны Европейского союза. Блокировка границ может привести к сокращению объемов экспорта и увеличению предложения на внутреннем рынке, что может повлиять на цены на ячмень в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы.

Мы также сообщали, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничения на продукцию из страны-агрессора России и Белоруссии могут положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам, и украинским.

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