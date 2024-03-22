Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у березні arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у березні

22 березня 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 22 березня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні стрімко зростають, створюючи турбулентну ситуацію на ринку. За останні дні вартість цього виду зернових значно підвищилася, що впливає на аграрний ринок країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 22 березня 2024 року.

Читайте також:

Станом 22 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 821 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня вартість ячменю за останній тиждень підвищилась на 100 гривень. Так, у п'ятницю, 15 березня, тонна ячменю коштувала 4 721 грн. З суботи, 16 березня, по вівторок, 19 березня, середня ціна ячменю була стабільною і становила 4763 грн за тонну. У середу, 20 березня, вартість ячменю зросла до 4783 грн за тонну, а у четвер, 21 березня, підвищилась до 4821 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру залишається і сьогодні. 

null
Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Україна відома своїм значним виробництвом ячменю, і ціни на цю культуру визначаються низкою факторів. Одним із ключових чинників формування цін є попит і пропозиція на ринку. Зростання попиту на ячмінь, особливо з боку пивоварень і кормових виробників, може підвищити ціни.

Крім того, природні умови також впливають на врожайність ячменю і, відповідно, на ціни. Наприклад, несприятлива погода може зменшити урожайність і призвести до підвищення цін.

Також важливим чинником є експорт та імпорт ячменю. Україна є великим експортером цієї культури, тому ціни на ячмінь також можуть залежати від зовнішньої торгівлі. Блокування польських кордонів також впливає на ціни на зерно в Україні. Польща є важливим транзитним шляхом для експорту українського зерна до країн Європейського союзу. Блокування кордонів може призвести до скорочення обсягів експорту та збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, що може вплинути на ціни на ячмінь в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Ми також повідомляли, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукцію з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
ячмінь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом