Ціни на зернові в Україні станом на 22 березня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: AP

Ціни на ячмінь в Україні стрімко зростають, створюючи турбулентну ситуацію на ринку. За останні дні вартість цього виду зернових значно підвищилася, що впливає на аграрний ринок країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 22 березня 2024 року.

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Станом 22 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 821 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня вартість ячменю за останній тиждень підвищилась на 100 гривень. Так, у п'ятницю, 15 березня, тонна ячменю коштувала 4 721 грн. З суботи, 16 березня, по вівторок, 19 березня, середня ціна ячменю була стабільною і становила 4763 грн за тонну. У середу, 20 березня, вартість ячменю зросла до 4783 грн за тонну, а у четвер, 21 березня, підвищилась до 4821 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Україна відома своїм значним виробництвом ячменю, і ціни на цю культуру визначаються низкою факторів. Одним із ключових чинників формування цін є попит і пропозиція на ринку. Зростання попиту на ячмінь, особливо з боку пивоварень і кормових виробників, може підвищити ціни.

Крім того, природні умови також впливають на врожайність ячменю і, відповідно, на ціни. Наприклад, несприятлива погода може зменшити урожайність і призвести до підвищення цін.

Також важливим чинником є експорт та імпорт ячменю. Україна є великим експортером цієї культури, тому ціни на ячмінь також можуть залежати від зовнішньої торгівлі. Блокування польських кордонів також впливає на ціни на зерно в Україні. Польща є важливим транзитним шляхом для експорту українського зерна до країн Європейського союзу. Блокування кордонів може призвести до скорочення обсягів експорту та збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, що може вплинути на ціни на ячмінь в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Ми також повідомляли, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукцію з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.