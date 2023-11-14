Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 ноября 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: ERIK STOKSTAD

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала большое влияние на экспорт кукурузы из страны. В 2021 году она экспортировала 33,1 миллиона тонн кукурузы, что составило 12% мирового экспорта. Однако с начала войны экспорт кукурузы был серьезно затруднен. Основной причиной сокращения экспорта кукурузы из Украины стала блокада черноморских портов. Эти порты являются основным маршрутом экспорта кукурузы, их блокада сделала невозможным экспорт морским путем. При этом правительство Украины расширило критерии включения предпринимателей в список верифицированных экспортеров сельскохозяйственной продукции. Согласно новым правилам, верификацию могут пройти те предприниматели, которые были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость после 23 февраля 2022 года и провели экспорт товаров в период с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 года, при условии получения не менее 40 млн. валютной выручки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 14 ноября.

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По состоянию на 14 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4492 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 14 ноября. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу почти постоянно росла. Так, в понедельник, 6 ноября, средняя стоимость тонны кукурузы составила 4307 грн. К четвергу, 9 ноября, стоимость тонны кукурузы выросла до 4449 грн, но уже на следующий день немного упала — до 4440 грн за тонну. Впрочем, в субботу, 11 ноября, цена на кукурузу выросла до своего недельного максимума — 4492 грн за тонну. Такая стоимость тонны кукурузы держится и по сей день.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние различных факторов, включая уровень урожая, спрос, предложение и мировые тарифы на этот вид зерна.

Уровень урожайности кукурузы зависит от климатических условий, плодородия почв, методов возделывания и других факторов. Неблагоприятные события, такие как засухи или сильные дожди, могут снизить урожай, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется внутренним потреблением, объемом экспорта и мировыми ценами на зерно. Кроме того, цены испытывают влияние политических изменений, колебаний валютных курсов и изменений в тарифах на экспорт и импорт.

Сейчас цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке продолжают ощущать влияние блокады морских портов Украины со стороны России, что повлекло за собой уменьшение объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция негативно отражается на сельскохозяйственных предприятиях и земельных ресурсах, что также влияет на уровень урожайности страны.

Важно отметить, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся второй год войну с Россией.

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