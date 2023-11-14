Ціни на зернові в Україні станом на 14 листопада 2023

Збирання кукурудзи. Фото: ERIK STOKSTAD

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні дуже вплинула на експорт кукурузи з країни. В 2021 році вона експортувала 33,1 мільйона тонн кукурудзи, що становило 12% від світового експорту. Проте з початку війни експорт кукурудзи був серйозно утруднений. Основною причиною скорочення експорту кукурудзи з України є блокада чорноморських портів. Ці порти є основним маршрутом експорту кукурудзи, їхня блокада унеможливила експорт морським шляхом. При цьому уряд України розширив критерії включення підприємців до списку верифікованих експортерів сільськогосподарської продукції. Згідно з новими правилами, верифікацію можуть пройти ті підприємці, які були зареєстровані платниками податку на додану вартість після 23 лютого 2022 року та здійснили експорт товарів у період з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року, за умови отримання не менше 40 млн. валютної виручки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 14 листопада.

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Станом на 14 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4492 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 14 листопада. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже постійно зростала. Так, у понеділок, 6 листопада, середня вартість тонни кукурудзи становила 4307 грн. До четверга, 9 листопада, вартість тонни кукурузи зросла до 4449 грн, але вже наступного дня трохи впала — до 4440 грн за тонну. У субботу, 11 листопада ціна на кукурузду зросла до свого тижневого максимуму — 4492 грн за тонну. Така вартість тонни кукурузди тримається й до сьогоднні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу різних факторів, включаючи рівень урожаю, попит, пропозицію та світові тарифи на цей вид зерна.

Рівень врожайності кукурудзи залежить від кліматичних умов, родючості ґрунтів, методів обробітку та інших факторів. Несприятливі події, такі як посухи чи сильні дощі, можуть знизити врожай, що своєю чергою призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається внутрішнім споживанням, обсягом експорту та світовими цінами на зерно. Крім того, ціни зазнають впливу політичних змін, коливань валютних курсів та змін у тарифах на експорт та імпорт.

Наразі ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку продовжують відчувати вплив блокади морських портів України з боку Росії, що спричинило зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція негативно позначається на сільськогосподарських підприємствах та земельних ресурсах, що також впливає на рівень урожайності країни.

Важливо відзначити, що Україна продовжує залишатися одним з провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на війну з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Украине коштує тонна ячменю. Також мы розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.