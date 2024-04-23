Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 апреля 2024 года

Уборка урожая. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину экспорт зерновых серьезно пострадал и сократился. Интенсивные боевые действия нанесли ущерб или уничтожили множество сельскохозяйственных угодий, хранилищ и элеваторов, а также другую важную инфраструктуру аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает наносить удары по украинским портам, а сухопутные маршруты отечественных перевозчиков блокируются из-за протестов европейских фермеров. Недавно Министерство сельского хозяйства Украины опубликовало прогноз урожая зерновых и масличных культур. В 2024 году ожидается собрать около 74 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Это на 8 миллионов тонн меньше, чем в 2023 году.

Новин .LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 апреля.

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По состоянию на 23 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 962 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 апреля. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние выросла на 3,2%. Так, в понедельник, 15 апреля, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 777 грн, что составляло недельный минимум. Уже на следующий день, 16 апреля, стоимость пшеницы выросла до 5 827 грн за тонну. В четверг, 18 апреля, цена тонны пшеницы выросла до 5 959 грн. Впоследствии стоимость этой зерновой культуры достигла своего недельного максимума в 5 962 грн. Такая стоимость пшеницы была зафиксирована в пятницу, 19 апреля, и держится по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине.

По словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых вместе с масличными культурами. Сейчас Украина производит до 78 миллионов тонн. Эксперт отмечает, что были утрачены огромные посевные площади на востоке страны. При этом для внутреннего потребления стране требуется 12-15 миллионов тонн. Почти все остатки уходят на экспорт, 90% которого проходят по морскому пути.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои.

Мы также писали, что в Украине власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны - весенним "трендом".