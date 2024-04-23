Ціни на зернові в Україні станом на 23 квітня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну експорт зернових серйозно постраждав та скоротився. Інтенсивні бойові дії завдали збитків або знищили безліч сільськогосподарських угідь, сховищ та елеваторів, а також іншу важливу інфраструктуру аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує завдавати ударів по українських портах, а сухопутні маршрути вітчизняних перевізників блокуються через протести європейських фермерів. Нещодавно Міністерство сільського господарства України опублікувало прогноз врожаю зернових та олійних культур. У 2024 році очікується зібрати близько 74 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Це на 8 мільйонів тонн менше, ніж у 2023 році.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 23 квітня.

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Станом на 23 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 962 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 23 квітня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх зросла на 3,2%. Так, у понеділок, 15 квітня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 777 грн, що становило тижневий мінімум. Вже наступного дня, 16 квітня, вартість пшениці зросла до 5 827 грн за тонну. У четвер, 18 квітня, ціна тонни пшениці зросла до 5 959 грн. Згодом вартість цієї зернової культури сягнула свого тижневого максимуму у 5 962 грн. Така вартість пшениці була зафіксована у п'ятницю, 19 квітня, і тримається по сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

В якому стані знаходиться експорт зернових в Україні

За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових разом з олійними культурами. Зараз Україна виробляє до 78 мільйонів тонн. Експерт зазначає, що були втрачені величезні посівні площі на сході країни. При цьому для внутрішнього споживання країні потрібно 12-15 мільйонів тонн. Майже всі залишки йдуть на експорт, 90% якого проходять морським шляхом.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої.

Ми також писали, що в Україні влада деяких регіонів планує витратити на озеленення та покіс трави кілька мільйонів гривень коштів платників податків. Експерти називають подібні нераціональні витрати грошей під час війни — весняним "трендом".