Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 декабря 2023 года

Уборка сои. Фото: Pixabay

На сою сохраняется устойчивый спрос со стороны переработчиков и заметно снижается активность в портах. По словам трейдеров, потребность для закрытия экспортных отгрузок есть, но учитывая значительное падение цены американской сои на мировом рынке, цены спроса на СРТ в Украине также скорректировались: покупатели не очень хотят покупать дороже 460 дол/т, но и привыкшие продавцы к постоянному росту цен не хотят накануне праздников по дешевке продавать по заниженным ценам. Следующая неделя, скорее всего, будет еще менее активной.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 24 декабря.

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По состоянию на 24 декабря средняя цена на сою в Украине составляет 17198 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 24 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни существенно возросла. Так, в понедельник, 18 декабря, средняя стоимость тонны сои составляла 17110 грн и впоследствии продолжала расти. Во вторник, 19 декабря, цена на сою в Украине поднялась до 17 162 грн, в среду — 17 195 грн за тонну, а в четверг, 21 декабря, средняя стоимость сои составила уже 17 277 грн за тонну. В пятницу, 22 декабря, цена сои повысилась до 117 311 грн, а в субботу, 23 декабря, — до 16 314 грн своего максимального значения за неделю. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируется цена на сою

Формирование цен на сою в Украине сегодня зависит от различных факторов, включая глобальные тенденции и политическую обстановку. Ключевыми факторами являются объемы экспорта, местные закупочные цены, расходы на транспортировку и состояние мирового рынка. Стоимость также подвергается влиянию затрат на сельскохозяйственную технику, горючее, амортизацию, семена и колебания валютных курсов.

Следует отметить, что военные действия с Россией оказывают негативное влияние на цены на сою в Украине. Оккупация российскими войсками украинских земель привела к уничтожению сельскохозяйственных угодий и проблем в логистике, что повлекло за собой уменьшение предложения сои на рынке. Несмотря на полномасштабную войну, продолжающуюся уже второй год, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.