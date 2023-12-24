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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у грудні

24 грудня 2023 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 24 грудня 2023
Збирання сої. Фото: Pixabay
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На сою зберігається стабільний попит з боку переробників і помітно знижується активність в портах. За словами трейдерів, потреба для закриття експортних відвантажень є, але з огляду на значне падіння ціни американської сої на світовому ринку, ціни попиту на СРТ в Україні також скоректувались: покупці не дуже хочуть купувати дорожче 460 дол/т, але і продавці, які звикли до постійного росту цін не хочуть напередодні свят задешево продавати по занижених цінах. Наступний тиждень, скоріш за все буде ще менш активним.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 24 грудня.

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Скільки коштує соя в Україні 24 грудня

Станом на 24 грудня середня ціна на сою в Україні становить 17 198 грн за тонну разом з ПДВ.

соя
Середня ціна на сою в Україні станом на 24 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів істотно зросла. Так, у понеділок, 18 грудня, середня вартість тонни сої становила 17 110 грн і згодом продовжувала зростати. У вівторок, 19 грудня, ціна на сою в Україні піднялась до 17 162 грн, у середу — 17 195 грн за тонну, а у четвер, 21 грудня, середня вартість сої становила вже 17 277 грн за тонну. У п'ятницю, 22 грудня, ціна сої підвищилася до 117 311 грн, а в субботу, 23 грудня, — до 16 314 грн — свого максимального значення за тиждень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формується ціна на сою

Формування цін на сою в Україні на сьогоднішній день залежить від різноманітних факторів, включаючи глобальні тенденції та політичну обстановку. Ключовими впливовими чинниками є обсяги експорту, місцеві закупівельні ціни, витрати на транспортування та стан світового ринку. Вартість також піддається впливу витрат на сільськогосподарську техніку, пальне, амортизацію, насіння та коливання валютних курсів.

Слід відзначити, що воєнні дії з Росією мають негативний вплив на ціни на сою в Україні. Окупація російськими військами українських земель призвела до знищення сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що спричинило зменшення пропозиції сої на ринку. Незважаючи на повномасштабну війну, яка триває вже другий рік, Україна залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зернових культур.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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