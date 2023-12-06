Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года

Трактор возделывает подсолнечное поле. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла и семян. Однако, с началом российского вторжения в Украину экспорт подсолнечника и его продуктов переработки резко сократился. Основной причиной проблем экспорта зерновых из Украины является блокада черноморских портов, через которые осуществлялась большая часть экспорта. Однако есть и положительные новости для украинских аграриев. Так, согласно данным Гостаможслужбы, объем экспорта из Украины морским и речным транспортом в ноябре увеличился на 70,7% по сравнению с октябрем, достигнув отметки 5,905 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 6 декабря.

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По состоянию на 6 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 949 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 29 июля. Фото: tripoli.land

При этом цена подсолнечника на протяжении последних значительно колебалась. Так, во вторник, 28 ноября, цена подсолнечника составила 12 939 грн за тонну. Уже на следующий день она выросла до 12 993 грн за тонну и продержалась на этой отметке до четверга, 30 ноября. Далее стоимость этой зерновой культуры выросла еще раз — до 13 016 грн в пятницу, 1 декабря. А вот в субботу, 2 декабря, стоимость тонны этой зерновой культуры рухнула до 12 971 грн. Только во вторник, 5 ноября, цена на эту зерновую культуру снова начала расти — до 12 949 грн.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ключевые факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя мировую конъюнктуру, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой масличной культуры. Текущие цены подсолнечника страны зависят от глобальной конъюнктуры. Следовательно, изменения стоимости подсолнечного масла на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на ценообразование зерновых культур в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.