Ціни на зернові в Україні станом на 7 грудня 2023

Збирання кукурудзи. Фото: centreagricole.ca

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна, одна з найбільших світових постачальників зерна, відчуває серйозні труднощі в експорті через військові дії. Однією із головних проблем є блокада українських портів у Чорному морі з боку Росії. Ще одним викликом для вітчизняних аграріїв стали страйки польських перевізників на кордоні з Україною. Тим не менш, є й позитивні моменти: міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та землеробства Республіки Болгарія Кирило Ватєв затвердили процедуру експорту певних видів агропродукції до Болгарії. Зокрема, було погоджено порядок застосування процедури верифікації для експорту до Болгарії чотирьох культур: ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшника. Цей механізм передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій із країною-отримувачем.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 7 грудня.

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Станом на 7 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 002 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 7 грудня 2023 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу переважно зростала. Так, у середу, 29 листопада, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 002 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 033 грн у четвер, 30 листопада; до 5 044 грн у п'ятницю, 24 листопада, та до 5 062 грн за тонну кукурудзи у субботу, 2 грудня. Така вартість цієї зернової культури протрималась до понеділка, 4 грудня, та після короткотривалого падіння до 5 033 грн за тонну зросла до 5 093 грн, що є найбільшою ціною цієї зернової культури за тиждень.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні визначаються кількома основними факторами. Насамперед важливу роль відіграють світові ціни на цю зернову культуру з огляду на статус України як великого світового виробника та постачальника цього продукту. Отже, зміни цін на світових біржах значно впливають внутрішній ринок країни.

По-друге, вплив на ціни також визначає рівень урожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі можуть спричинити їх підвищення.

По-третє, попит на кукурудзу на внутрішньому ринку також впливає ціни. Підвищений попит, особливо внаслідок використання кукурудзи як корму та для виробництва продуктів харчування та добавок може призвести до збільшення цін. Зовнішній попит також має велике значення, враховуючи роль України як провіднеого експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може вплинути на ціни на внутрішньому ринку. Економічні чинники, такі як обмінний курс та рівень інфляції, можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари, надаючи додаткові фактори для коливань.

На сьогодні ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Ця ситуація призвела до значного скорочення обсягів експорту зерна, що негативно позначилося на структурі цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на сільськогосподарські підприємства та земельні ресурси в Україні, що своєю чергою впливає на загальну врожайність зернових. Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників та експортерів зерна у світі, попри конфлікт з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.