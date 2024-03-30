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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце марта

30 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 30 марта 2024 года
Уборка урожая подсолнечника. Фото: Latifundist
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине остаются стабильными, невзирая на сложную ситуацию на польских границах. Эксперты, однако, не исключают возможности повышения цен в ближайшее время.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 30 марта 2024 года.

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По состоянию на 30 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 014 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 марта. Источник: tripoli.land

В субботу, 23 марта, и в воскресенье, 24 марта, тонна подсолнечника стоила 13 960 гривен. В понедельник, 25 марта, цена подсолнечника немного повысилась и составила 14 006 грн за тонну, но во вторник, 26 марта, подсолнечник уже стоил 13 968 грн за тонну. В среду, 27 марта, стоимость этой зерновой культуры составила 14 014 грн за тонну, а в четверг, 28 марта, — 13 949 грн. В пятницу, 29 марта, цена подсолнечника составила уже 14 014 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

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Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего это погодные условия, которые влияют на урожайность и качество урожая. Также важна мировая рыночная конъюнктура, поскольку Украина экспортирует значительную часть своего производства.

Политические и экономические факторы, такие как ограничения на экспорт или импорт, могут также влиять на цены на подсолнечник в Украине. К примеру, блокирование границ может привести к увеличению внутреннего спроса на подсолнечник и повышению цен на него на внутреннем рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Мы также сообщали, что порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на 28 марта, в акватории Черного моря находятся более 50 судов, ожидающих очереди загрузки.

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