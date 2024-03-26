Ціни на зернові в Україні станом на 26 березня 2024 року

Збирання урожаю. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії обсяг експорту зерна з України помітно зменшився. Це пов'язано з блокадою морських портів та руйнуванням інфраструктури. Приблизно 80% українських виробників зерна раніше здійснювали постачання зерна морськими шляхами. Тепер їм доводиться використовувати український морський коридор та сухопутні маршрути, що потребує великих додаткових витрат. Крім того, нещодавно стало відомо, що Польща веде активні переговори щодо запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Йдеться про доступ на ринок таких продуктів, як крупи, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м'які фрукти та яблука.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 26 березня 2024 року.

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Станом на 26 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5434 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 26 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 6,2%. Так, у понеділок, 18 березня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5114 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала кілька разів: у вівторок, 19 березня, — до 5204 грн; у середу, 20 березня, — до 5228 грн; у четвер, 21 березня, — до 5337 грн. У суботу, 23 березня, вартість тонни кукурудзи зросла до 5379 грн і протрималась на цьому рівні два дні. Нарешті у понеділок, 25 березня, ціна тони кукурудзи зросла до свого тижневого максимум у 5434 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

На ціни на кукурудзу в Україні впливають одразу декілька факторів. Насамперед вони тісно пов'язані зі світовими цінами. Глобальні зміни вартості зернових істотно впливають на внутрішній ринок країни.

Також ціна кукурудзи залежить від обсягу врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього зростання.

Ціноутворення також визначається попитом на кукурудзу. Зростання попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Значну роль також відіграє зовнішній попит з огляду на роль України як провідного експортера кукурудзи.

Високий світовий попит може впливати ціни на зернові. Крім того, економічні чинники, такі як курс обміну та інфляція, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

Нині ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу війни з Росією. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, що своєю чергою впливає на загальний рівень врожайності зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику.

Ми також повідомляли, що десятки суден перебувають на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважну більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте значну частину займає металургійна промисловість.