Ціни на зернові в Україні станом на 30 березня 2024 року

Збирання врожаю соняшнику. Фото: Latifundist

Ціни на соняшник в Україні залишаються стабільними, попри складну ситуацію на польських кордонах. Експерти, однак, не виключають можливості підвищення цін найближчим часом.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 30 березня 2024 року.

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Станом на 30 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 14 014 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 30 березня. Джерело: tripoli.land

У суботу, 23 березня, та у неділю, 24 березня, тонна соняшника коштувала 13 960 гривень. У понеділок, 25 березня, ціна соняшник трохи підвищилась і становила 14 006 грн за тонну, але у вівторок, 26 березня, соняшник вже коштував 13 968 грн за тонну. У середу, 27 березня, вартість цієї зернової культури становила 14 014 грн за тонну, а у четвер, 28 березня, — 13 949 грн. У п'ятницю, 29 березня, ціна на соняшник становила вже 14 014 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються залежно від кількох факторів. Перш за все, це погодні умови, які впливають на врожайність та якість урожаю. Також важливою є світова ринкова кон'юнктура, оскільки Україна експортує значну частину свого виробництва.

Політичні та економічні фактори, такі як обмеження на експорт чи імпорт, також можуть впливати на ціни на соняшник в Україні. Наприклад, блокування кордонів може призвести до збільшення внутрішнього попиту на соняшник та підвищення цін на нього на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Ми також повідомляли, що порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на 28 березня в акваторії Чорного моря перебувають більше ніж 50 суден, які очікують черги на завантаження.