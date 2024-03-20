Цены на зерновые в Украине на 19 марта 2024 года

Комбайн возделывает поле. Фото: Tapani Hellman/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина играет значительную роль на мировом рынке зерна, однако вторжение России повлекло за собой существенное снижение объемов экспорта зерновых. Главной причиной этого является блокирование черноморских портов, которые являлись основным путем для украинских экспортных поставок. Кроме того, украинские экспортеры сталкиваются с проблемой блокады пунктов пропуска на западных границах. Впрочем, несмотря на войну и другие проблемы, украинские аграрии продолжают экспортировать зерно через порты Большой Одессы. На 18 марта в порты отправлено 7 288 вагонов с зерном, что на 1 088 вагонов больше недели назад.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 20 марта 2024 года.

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По состоянию на 20 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 613 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 20 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 2,4%. Так, во вторник, 12 марта, цена подсолнечника составила 13 281 грн за тонну. Уже в среду, 13 марта, она упала до своего недельного минимума в 13 272 грн за тонну. В субботу, 16 марта, цена подсолнечника поднялась до 13 613 грн за тонну, что составляет недельный максимум. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Существует ряд факторов, влияющих на цены на подсолнечник, как в Украине, так и в мире. Среди них глобальная экономическая ситуация, баланс спроса и предложения, а также изменения в валютных курсах. Эти факторы тесно связаны с мировой торговлей, учитывая значительный объем экспорта подсолнечника из Украины. Кроме того, мировая экономическая конъюнктура влияет на стоимость подсолнечника. Изменения цен на растительное масло на мировом рынке также отражаются на ценах на семена подсолнечника в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает значительное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сказалось на глобальных ценах.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и кукурузу. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя.

Мы также сообщали, что на следующей неделе на заседании Европейского совета Чехия выступит с предложением запретить импорт зерна из России и Беларуси в страну Европейского Союза, рассказал в программе чешского телевидения министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборни.