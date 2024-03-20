Ціни на зернові в Україні станом на 19 березня 2024 року

Комбайн обробляє поле. Фото: Tapani Hellman/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє значну роль на світовому ринку зерна, проте вторгнення Росії спричинило суттєве зниження обсягів експорту зернових. Головною причиною цього є блокування чорноморських портів, які були основним шляхом для українських експортних поставок. Крім того, українські експортери стикаються із проблемою блокади пунктів пропуску на західних кордонах. Втім, попри війну та інші проблеми, українські аграрії продовжують експортувати зерно через порти Великої Одеси. На 18 березня до портів відправлено 7 288 вагонів із зерном, що на 1 088 вагонів більше, ніж тиждень тому.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 20 березня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 20 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 613 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 20 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 2,4%. Так, у вівторок, 12 березня, ціна соняшнику становила 13 281 грн за тонну. Вже у середу, 13 березня, вона впала до свого тижневого мінімуму у 13 272 грн за тонну. У суботу, 16 березня, ціна соняшнику піднялася до 13 613 грн за тонну, що становить тижневий максимум. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Існує низка факторів, що впливають на ціни на соняшник як в Україні, так і у світі. Серед них — глобальна економічна ситуація, баланс попиту та пропозиції, а також зміни у валютних курсах. Ці фактори тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на значний обсяг експорту соняшнику з України. Крім того, світова економічна кон'юнктура впливає на вартість соняшнику. Зміни цін на олію на світовому ринку також відбиваються на цінах на насіння соняшнику в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, що значно впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що позначилося на глобальних цінах.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та кукурудзу. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.

Ми також повідомляли, що наступного тижня на засіданні Європейської ради Чехія виступить із пропозицією заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до країни Європейського Союзу, розповів у програмі чеського телебачення міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.