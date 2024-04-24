Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 апреля 2024 года

Комбайн возделывает поле. Фото: andreas160578/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина оказывает значительное влияние на мировой рынок зерна, но вторжение России повлекло за собой существенное сокращение объемов экспорта этого сырья. Основными причинами этого является разрушение сельскохозяйственных угодий и техники, а также сложности в логистике из-за обстрела украинских портов. Однако украинские аграрии продолжают экспортировать свою продукцию даже в этих условиях. Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что Украина планирует завершить экспорт всех запасов зерна урожая в 2023 году до конца мая. По его словам, это может привести к повышению цен на зерно как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 апреля 2024 года.

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По состоянию на 24 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 844 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,6%. Так, во вторник, 16 апреля, цена подсолнечника составила 14 749 грн. за тонну, что составляло минимум за 7 дней. Уже в четверг, 18 апреля, она выросла до своего максимума в 14 872 грн за тонну и продержалась на этой отметке до субботы, 20 апреля. Далее цена подсолнечника снизилась до 14 844 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор значительно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, непосредственные потери активов, блокировку портов, удары по портовой инфраструктуре и кражи зерна со стороны российских сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — резюмировал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои.

Мы также писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксированный" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.