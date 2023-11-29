Ціни на зернові в Україні станом на 29 листопада 2023

Трактор в поле подсолнечника. Фото: findri.hr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина как один из крупнейших мировых поставщиков зерна столкнулась со значительным сокращением экспорта зерновых. В результате вторжения Российской Федерации экспорт зерновых из нашей страны упал на 30-40%. Проблемы, с которыми сталкиваются украинские аграрии, включают блокаду портов на Черном море, уменьшение посевных площадей из-за военных действий, а также сложности в логистике экспорта из-за западной границы из-за забастовок польских перевозчиков. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что российские оккупанты похитили украинских зерновых на общую сумму примерно 1 млрд долларов.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 29 июля.

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По состоянию на 29 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 939 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 29 июля. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни значительно выросла. Так, во вторник, 21 ноября, цена на подсолнечник составила 12522 грн за тонну. Впоследствии она повысилась – в среду, 22 ноября, она составляла уже 12 696 грн за тонну. Далее стоимость этой зерновой культуры выросла еще несколько раз: до 12762 грн в четверг, 23 ноября; до 12876 грн в пятницу, 24 ноября, и до 12946 грн в субботу, 25 ноября. Только во вторник, 28 ноября, цена на эту зерновую культуру немного упала – до 12 939 грн.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Благодаря благоприятному климату Украина занимает ведущее положение среди мировых производителей подсолнечника. Однако стоимость одной тонны этого зерна значительно зависит от глобальных цен на растительное масло, поскольку объем экспорта шрота превышает экспорт семян подсолнечника.

Также цены на подсолнечник могут сильно колебаться в зависимости от периода уборки урожая, стратегий трейдеров и объемов предложения. Автотранспорт, используемый для доставки, также играет немаловажную роль, делая стоимость топлива и логистики важными факторами, тоже влияющими на итоговую цену продукции.

Важно отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на мировые цены.

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