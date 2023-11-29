Ціни на зернові в Україні станом на 29 листопада 2023

Трактор у полі соняшників. Фото: findri.hr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна, як один із найбільших світових постачальників зерна, зіткнулася із значним скороченням експорту зернових. Xерез вторгнення Російської Федерації експорт зернових з нашої країни впав на 30-40%. Проблеми, з якими стикаються українські аграрії, включають блокаду портів на Чорному морі, зменшення посівних площ через військові дії, а також складнощі у логістиці експорту через західний кордон через страйки польських перевізників. Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські окупанти викрали українських зернових на загальну суму приблизно 1 млрд доларів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 липня.

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Станом на 29 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 939 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 липня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів значно зросла. Так, у вівторок, 21 листопада, ціна на соняшник становила 12 522 грн за тонну. Згодом вона підвищилася — у середу, 22 листопада, вона становила вже 12 696 грн за тонну. Далі вартість цієї зернової культури зросла ще декілька разів: до 12 762 грн у четвер, 23 листопада; до 12 876 грн у п'ятницю, 24 листопада, та до 12 946 грн у субботу, 25 листопада. Лише у вівторок, 28 листопада, ціна на цю зернову культуру трохи впала — до 12 939 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Завдяки сприятливому клімату Україна посідає провідне становище серед світових виробників соняшнику. Проте вартість однієї тонни цього зерна значно залежить від глобальних цін на олію, оскільки обсяг експорту шроту перевищує експорт соняшникового насіння.

Також ціни на соняшник можуть сильно коливатися в залежності від періоду збирання врожаю, стратегій трейдерів та обсягів пропозиції. Автотранспорт, що використовується для доставки, також відіграє важливу роль, роблячи вартість палива і логістики важливими факторами, що теж впливають на підсумкову ціну продукції.

Важливо наголосити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур з України, впливаючи на світові ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни