Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 28 апреля 2024 года

Золотые слитки. Фото: УНІАН

Цены на драгоценные металлы резко упали с рекордного максимума на прошлой неделе из-за отсутствия вспышки потенциального конфликта между Ираном и Израилем, которого опасался рынок. Это привело к значительному снижению спроса на золото как на "безопасное убежище". В результате цены на золото в Украине также заметно снизились.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

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Интересные факты о золоте

Золото — уникальный металл, который имеет множество интересных фактов о своих свойствах и истории. Вот несколько интересных фактов об этом драгоценном металле:

Уникальные свойства . Золото наиболее деформированный металл из всех известных металлов. Одна его унция (приблизительно 28 граммов) может быть растянута до нитки протяженностью около 80 километров.

. Золото наиболее деформированный металл из всех известных металлов. Одна его унция (приблизительно 28 граммов) может быть растянута до нитки протяженностью около 80 километров. Историческое использование . Золото использовалось как денежная единица тысячелетиями. Первые золотые монеты были сделаны более 2500 лет назад в Лидии (современная Турция).

. Золото использовалось как денежная единица тысячелетиями. Первые золотые монеты были сделаны более 2500 лет назад в Лидии (современная Турция). Устойчивость к коррозии . Этот драгоценный металл устойчив к коррозии, поэтому он не тускнеет со временем. Это делает его отличным материалом для изготовления украшений и монет.

. Этот драгоценный металл устойчив к коррозии, поэтому он не тускнеет со временем. Это делает его отличным материалом для изготовления украшений и монет. Космические элементы . Золото присутствует не только на Земле, но и в космосе. Оно образуется в результате нейтронных столкновений в космических событиях, таких как столкновение нейтронных звезд.

. Золото присутствует не только на Земле, но и в космосе. Оно образуется в результате нейтронных столкновений в космических событиях, таких как столкновение нейтронных звезд. Лечебные свойства . Золото используется в медицине в виде золотых солей для лечения некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

. Золото используется в медицине в виде золотых солей для лечения некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Золотой рекорд . Самый обнаруженный золотой самородок весил около 90 килограммов.

. Самый обнаруженный золотой самородок весил около 90 килограммов. Символ статуса . Этот драгоценный металл часто ассоциируется со статусом и богатством. Например, выражение "золотой стандарт" используется для обозначения высокого качества или стандарта.

. Этот драгоценный металл часто ассоциируется со статусом и богатством. Например, выражение "золотой стандарт" используется для обозначения высокого качества или стандарта. Электроника. Золото используется в производстве электроники, так как оно является отличным проводником электрического тока и очень устойчиво к окислению.

Эти факты только капля в большом океане интересной информации о золоте.

Куда выгоднее сдавать золото

В Украине существует несколько вариантов для сдачи золота и выгодность каждого может зависеть от конкретной ситуации и потребности. Вот несколько возможных вариантов:

Ломбарды . Сдача золотых изделий в ломбард может быть быстрым и простым способом получить деньги. Однако цена, которую вы получите, может быть ниже, поскольку ломбарды часто предлагают меньшую стоимость, чтобы выжить на своей торговой марже.

. Сдача золотых изделий в ломбард может быть быстрым и простым способом получить деньги. Однако цена, которую вы получите, может быть ниже, поскольку ломбарды часто предлагают меньшую стоимость, чтобы выжить на своей торговой марже. Ювелирные мастерские . Если ваше золото имеет хороший дизайн или ценность в качестве антиквариата, вы можете попытаться продать его в ювелирную мастерскую. Они могут предложить вам лучшую цену, оценив изделие как цельный шедевр, а не только как металлический лом.

. Если ваше золото имеет хороший дизайн или ценность в качестве антиквариата, вы можете попытаться продать его в ювелирную мастерскую. Они могут предложить вам лучшую цену, оценив изделие как цельный шедевр, а не только как металлический лом. Банки . Некоторые банки принимают золото в виде залога или для покупки валют. Они могут предлагать лучшие условия для клиентов, имеющих статус привилегированных или крупных клиентов.

. Некоторые банки принимают золото в виде залога или для покупки валют. Они могут предлагать лучшие условия для клиентов, имеющих статус привилегированных или крупных клиентов. Интернет-аукционы . Продажа через интернет-аукционы может позволить вам получить лучшую цену, поскольку вы можете привлечь больше покупателей. Однако это может занять больше времени и усилий.

. Продажа через интернет-аукционы может позволить вам получить лучшую цену, поскольку вы можете привлечь больше покупателей. Однако это может занять больше времени и усилий. Специализированные пункты сбора. В крупных городах есть специализированные пункты по сбору золота, которые могут предложить адекватную цену за ваши изделия.

Прежде чем сдавать свое золото, рекомендуется сравнить цены и условия в разных местах и выбрать вариант, наиболее подходящий для ваших потребностей.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 940,89 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 932,07 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 911,48 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 969,52 грн/грамм.

375 проба: 1 091,81 грн/грамм.

500 проба: 1 455,74 грн/грамм.

583 проба: 1 697,39 грн/грамм.

585 проба: 1 7703,22 грн/грамм.

750 проба: 2 183,61 грн/грамм.

900 проба: 2 620,33 грн/грамм.

916 проба: 2 666,92 грн/грамм.

958 проба: 2 789,20 грн/грамм.

999 проба: 2 908,57 грн/грамм.

999,9 проба: 2 911,19 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 920 грн/грамм.

375 проба: 1 125 грн/грамм.

500 проба: 1 345 грн/грамм.

583 проба: 1 760 грн/грамм.

585 проба: 1 800 грн/грамм.

750 проба: 2 260 грн/грамм.

900 проба: 2 720 грн/грамм.

916 проба: 2 805 грн/грамм.

958 проба: 3 000 грн/грамм.

999 проба: 3 175 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.