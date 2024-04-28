Ціна за 1 г золота в Україні станом на 28 квітня 2024 року

Золоті зливки. Фото: УНІАН

Ціни на дорогоцінні метали різко впали з рекордного максимуму минулого тижня через відсутність спалаху потенційного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, якого побоювався ринок. Це призвело до значного зниження попиту на золото як на "безпечний притулок". В результаті ціни на золото в Україні також помітно знизились.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Золото — унікальний метал, який має безліч цікавих фактів щодо своїх властивостей та історії. Ось декілька цікавих фактів про цей дорогоцінний метал:

Унікальні властивості . Золото найбільш піддатливий деформації метал із усіх відомих металів. Одна його унція (приблизно 28 грамів) може бути розтягнута до нитки довжиною близько 80 кілометрів.

. Золото найбільш піддатливий деформації метал із усіх відомих металів. Одна його унція (приблизно 28 грамів) може бути розтягнута до нитки довжиною близько 80 кілометрів. Історичне використання . Золото використовувалося як грошова одиниця тисячоліттями. Перші золоті монети були виготовлені більше 2500 років тому в Лідії (сучасна Туреччина).

. Золото використовувалося як грошова одиниця тисячоліттями. Перші золоті монети були виготовлені більше 2500 років тому в Лідії (сучасна Туреччина). Стійкість до корозії . Цей дорогоцінний метал є стійким до корозії, тому він не тьмяніє з часом. Це робить його відмінним матеріалом для виготовлення прикрас та монет.

. Цей дорогоцінний метал є стійким до корозії, тому він не тьмяніє з часом. Це робить його відмінним матеріалом для виготовлення прикрас та монет. Космічні елементи . Золото не тільки присутнє на Землі, але й у космосі. Воно утворюється в результаті нейтронних зіткнень в космічних подіях, таких як зіткнення нейтронних зір.

. Золото не тільки присутнє на Землі, але й у космосі. Воно утворюється в результаті нейтронних зіткнень в космічних подіях, таких як зіткнення нейтронних зір. Лікувальні властивості . Золото використовується в медицині у вигляді золотих солей для лікування деяких захворювань, таких як ревматоїдний артрит.

. Золото використовується в медицині у вигляді золотих солей для лікування деяких захворювань, таких як ревматоїдний артрит. Золотий рекорд . Найбільший знайдений золотий самородок важив близько 90 кілограмів.

. Найбільший знайдений золотий самородок важив близько 90 кілограмів. Символ статусу . Цей дорогоцінний метал часто асоціюється зі статусом та багатством. Наприклад, вираз "золотий стандарт" використовується для позначення високої якості чи стандарту.

. Цей дорогоцінний метал часто асоціюється зі статусом та багатством. Наприклад, вираз "золотий стандарт" використовується для позначення високої якості чи стандарту. Електроніка. Золото використовується у виробництві електроніки, так як воно є відмінним провідником електричного струму та дуже стійким до окислення.

Ці факти — лише краплина у великому океані цікавої інформації про золото.

Куди вигідніше здавати золото

В Україні існує кілька варіантів для здачі золота, і вигідність кожного може залежати від конкретної ситуації та потреби. Ось декілька можливих варіантів:

Ломбарди . Здача золотих виробів у ломбард може бути швидким та простим способом отримати гроші. Однак ціна, яку ви отримаєте, може бути нижчою, оскільки ломбарди часто пропонують меншу вартість, щоб вижити на своїй торговельній маржі.

. Здача золотих виробів у ломбард може бути швидким та простим способом отримати гроші. Однак ціна, яку ви отримаєте, може бути нижчою, оскільки ломбарди часто пропонують меншу вартість, щоб вижити на своїй торговельній маржі. Ювелірні майстерні . Якщо ваше золото має хороший дизайн або цінність як антикваріат, ви можете спробувати продати його в ювелірну майстерню. Там можуть запропонувати вам кращу ціну, оцінивши виріб як цілісний шедевр, а не тільки як металевий лом.

. Якщо ваше золото має хороший дизайн або цінність як антикваріат, ви можете спробувати продати його в ювелірну майстерню. Там можуть запропонувати вам кращу ціну, оцінивши виріб як цілісний шедевр, а не тільки як металевий лом. Банки . Деякі фінустанови приймають золото у вигляді застави або для купівлі валют. Вони можуть пропонувати кращі умови для клієнтів, які мають статус привілейованих або крупних клієнтів.

. Деякі фінустанови приймають золото у вигляді застави або для купівлі валют. Вони можуть пропонувати кращі умови для клієнтів, які мають статус привілейованих або крупних клієнтів. Інтернет-аукціони . Продаж через інтернет-аукціони може дозволити вам отримати кращу ціну, оскільки ви можете привернути більше покупців. Однак це може зайняти більше часу та зусиль.

. Продаж через інтернет-аукціони може дозволити вам отримати кращу ціну, оскільки ви можете привернути більше покупців. Однак це може зайняти більше часу та зусиль. Спеціалізовані пункти збору. У великих містах можуть існувати спеціалізовані пункти збору золота, які можуть пропонувати адекватну ціну за ваші вироби.

Перш ніж здавати своє золото, рекомендується порівняти ціни та умови в різних місцях та обрати варіант, що найбільш підходить вашим потребам.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 940,89 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 932,07 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 911,48 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 969,52 грн/грам.

375 проба: 1 091,81 грн/грам.

500 проба: 1 455,74 грн/грам.

583 проба: 1 697,39 грн/грам.

585 проба: 1 7703,22 грн/грам.

750 проба: 2 183,61 грн/грам.

900 проба: 2 620,33 грн/грам.

916 проба: 2 666,92 грн/грам.

958 проба: 2 789,20 грн/грам.

999 проба: 2 908,57 грн/грам.

999,9 проба: 2 911,19 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 920 грн/грам.

375 проба: 1 125 грн/грам.

500 проба: 1 345 грн/грам.

583 проба: 1 760 грн/грам.

585 проба: 1 800 грн/грам.

750 проба: 2 260 грн/грам.

900 проба: 2 720 грн/грам.

916 проба: 2 805 грн/грам.

958 проба: 3 000 грн/грам.

999 проба: 3 175 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.

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