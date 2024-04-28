Ціна за 1 г золота в Україні станом на 28 квітня 2024 року

Ціни на золото у квітні — скільки коштують дорогоцінні метали в Україні
Ціни на дорогоцінні метали різко впали з рекордного максимуму минулого тижня через відсутність спалаху потенційного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, якого побоювався ринок. Це призвело до значного зниження попиту на золото як на "безпечний притулок". В результаті ціни на золото в Україні також помітно знизились.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.
Цікаві факти про золото
Золото — унікальний метал, який має безліч цікавих фактів щодо своїх властивостей та історії. Ось декілька цікавих фактів про цей дорогоцінний метал:
- Унікальні властивості. Золото найбільш піддатливий деформації метал із усіх відомих металів. Одна його унція (приблизно 28 грамів) може бути розтягнута до нитки довжиною близько 80 кілометрів.
- Історичне використання. Золото використовувалося як грошова одиниця тисячоліттями. Перші золоті монети були виготовлені більше 2500 років тому в Лідії (сучасна Туреччина).
- Стійкість до корозії. Цей дорогоцінний метал є стійким до корозії, тому він не тьмяніє з часом. Це робить його відмінним матеріалом для виготовлення прикрас та монет.
- Космічні елементи. Золото не тільки присутнє на Землі, але й у космосі. Воно утворюється в результаті нейтронних зіткнень в космічних подіях, таких як зіткнення нейтронних зір.
- Лікувальні властивості. Золото використовується в медицині у вигляді золотих солей для лікування деяких захворювань, таких як ревматоїдний артрит.
- Золотий рекорд. Найбільший знайдений золотий самородок важив близько 90 кілограмів.
- Символ статусу. Цей дорогоцінний метал часто асоціюється зі статусом та багатством. Наприклад, вираз "золотий стандарт" використовується для позначення високої якості чи стандарту.
- Електроніка. Золото використовується у виробництві електроніки, так як воно є відмінним провідником електричного струму та дуже стійким до окислення.
Ці факти — лише краплина у великому океані цікавої інформації про золото.
Куди вигідніше здавати золото
В Україні існує кілька варіантів для здачі золота, і вигідність кожного може залежати від конкретної ситуації та потреби. Ось декілька можливих варіантів:
- Ломбарди. Здача золотих виробів у ломбард може бути швидким та простим способом отримати гроші. Однак ціна, яку ви отримаєте, може бути нижчою, оскільки ломбарди часто пропонують меншу вартість, щоб вижити на своїй торговельній маржі.
- Ювелірні майстерні. Якщо ваше золото має хороший дизайн або цінність як антикваріат, ви можете спробувати продати його в ювелірну майстерню. Там можуть запропонувати вам кращу ціну, оцінивши виріб як цілісний шедевр, а не тільки як металевий лом.
- Банки. Деякі фінустанови приймають золото у вигляді застави або для купівлі валют. Вони можуть пропонувати кращі умови для клієнтів, які мають статус привілейованих або крупних клієнтів.
- Інтернет-аукціони. Продаж через інтернет-аукціони може дозволити вам отримати кращу ціну, оскільки ви можете привернути більше покупців. Однак це може зайняти більше часу та зусиль.
- Спеціалізовані пункти збору. У великих містах можуть існувати спеціалізовані пункти збору золота, які можуть пропонувати адекватну ціну за ваші вироби.
Перш ніж здавати своє золото, рекомендується порівняти ціни та умови в різних місцях та обрати варіант, що найбільш підходить вашим потребам.
Ціни на золото в Україні
Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:
- Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 940,89 грн/грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 932,07 грн/грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 911,48 грн/грам.
Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:
- 333 проба: 969,52 грн/грам.
- 375 проба: 1 091,81 грн/грам.
- 500 проба: 1 455,74 грн/грам.
- 583 проба: 1 697,39 грн/грам.
- 585 проба: 1 7703,22 грн/грам.
- 750 проба: 2 183,61 грн/грам.
- 900 проба: 2 620,33 грн/грам.
- 916 проба: 2 666,92 грн/грам.
- 958 проба: 2 789,20 грн/грам.
- 999 проба: 2 908,57 грн/грам.
- 999,9 проба: 2 911,19 грн/грам.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
- 333 проба: 920 грн/грам.
- 375 проба: 1 125 грн/грам.
- 500 проба: 1 345 грн/грам.
- 583 проба: 1 760 грн/грам.
- 585 проба: 1 800 грн/грам.
- 750 проба: 2 260 грн/грам.
- 900 проба: 2 720 грн/грам.
- 916 проба: 2 805 грн/грам.
- 958 проба: 3 000 грн/грам.
- 999 проба: 3 175 грн/грам.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.
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