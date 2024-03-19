Цена за 1 г золота в Украине на 19 марта 2024 года

Золотой слиток в руке. Фото: wsj.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет немаловажную роль в мировой экономике по нескольким причинам. Это средство сохранения капитала, которое защищает сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Это резервный актив для правительств и центральных банков. Кроме того, этот металл находит применение в промышленности, включая электронику, медицинское оборудование и ювелирные изделия. Сдача золота в ломбарды является быстрым способом получения денег в нужный момент.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Золото является одним из самых редких элементов планеты. Его присутствие в земной коре составляет лишь около 4 частей на миллиард, что в 20 раз меньше содержания свинца и в 400 раз меньше меди. Содержание железа в земной коре составляет примерно 5%, а алюминия — 8%.

За историю человечества было добыто около 187 тысяч тонн золота, а общий объем разведанных запасов этого металла составляет около 244 тысячи тонн. Удивительная стойкость золота к воздействию окружающей среды, а также его способность к переработке обеспечивают долгую жизнь этого металла.

Из одной золотой унции можно получить лист площадью 300 квадратных футов. Высокая пластичность этого металла позволяет создавать из него тонкие листы, которые могут быть почти прозрачными. Очень тонкие листья золота могут иметь зеленовато-синий оттенок, поскольку золото сильно отражает красные и желтые тона.

Символ Au, используемый для обозначения золота в таблице химических элементов, происходит от латинского слова aurum. Это слово происходит от древнегреческого aurē, что переводится как "рассвет". В древности золото ассоциировалось с рассветом и солнечным светом из-за своего блеска и яркости.

Многие геологи утверждают, что большинство золота на Земле имеет неземное происхождение. По их мнению, почти весь запас золота на планете прибыл сюда в результате метеоритных дождей более двух миллиардов лет назад. Эти метеориты, согласно ученым, образовались в результате взрывов гигантских звезд.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услуги ломбардов в Украине доступны каждому совершеннолетнему лицу, желающему получить ссуду за свои золотые изделия, или просто продать их. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основаны исключительно на стоимости металла, без учета оплаты труда ювелира, создавшего изделие.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но в оценке учитывается только вес золота. Проба на изделии не имеет большого значения, поскольку сотрудники ломбарда проверяют качество металла на месте.

Практически все золотые изделия могут быть сданы в ломбард, но есть и исключения: золото в виде самородков, зубопротезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодное предложение. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. И не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2669,07 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2661,06 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2642,38 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 879,91 грн/грамм.

375 проба: 990,89 грн/грамм.

500 проба: 1321,19 грн/грамм.

583 проба: 1540,51 грн/грамм.

585 проба: 1545,79 грн/грамм.

750 проба: 1981,79 грн/грамм.

900 проба: 2378,14 грн/грамм.

916 проба: 2420,42 грн/грамм.

925 проба: 2293,93 грн/грамм.

958 проба: 2531,40 грн/грамм.

999 проба: 2531,40 грн/грамм.

999,9 проба: 2 639,74 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 835 грн/грамм.

375 проба: 1 042,33 грн/грамм.

500 проба: 1 397,67 грн/грамм.

583 проба: 1 627,63 грн/грамм.

585 проба: 1 631,25 грн/грамм.

750 проба: 2 090,45 грн/грамм.

900 проба: 2 503,85 грн/грамм.

916 проба: 2348,07 грн/грамм.

958 проба: 2 744,67 грн/грамм.

999 проба: 2 800 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в быту — от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на медь и алюминий.