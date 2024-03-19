Ціна за 1 г золота в Україні станом на 19 березня 2024 року

Золотий зливок у руці. Фото: wsj.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє важливу роль у світовій економіці з кількох причин. Це засіб збереження капіталу, який захищає заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Також це резервний актив для урядів та центральних банків. Крім того, цей метал знаходить застосування у промисловості, включаючи електроніку, медичне обладнання та виробництво ювелірних виробів. Здавання золота в ломбарди є швидким способом отримання грошей у потрібний момент.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

Золото є одним із найрідкісніших елементів на планеті. Його присутність у земній корі становить лише близько 4 частин на мільярд, що у 20 разів менше, ніж вміст свинцю, та у 400 разів менше, ніж міді. Вміст заліза у земній корі становить приблизно 5%, а алюмінію — 8%.

За історію людства було видобуто приблизно 187 тисяч тонн золота, а загальний обсяг розвіданих запасів цього металу становить близько 244 тисячі тонн. Дивовижна стійкість золота до впливу навколишнього середовища, а також його здатність до перероблення забезпечують довге життя цього металу.

З однієї унції золота можна отримати аркуш площею 300 квадратних футів. Висока пластичність цього металу дозволяє створювати з нього дуже тонкі листи, які можуть бути майже прозорими. Дуже тонкі листи золота можуть мати зеленувато-синій відтінок, оскільки золото сильно відображає червоні та жовті тони.

Символ Au, що застосовується для позначення золота у таблиці хімічних елементів, походить від латинського слова aurum. Це слово походить від давньогрецького aurē, що перекладається як "світанок". У давнину золото асоціювалося зі світанком та сонячним світлом через свій блиск і яскравість.

Багато геологів стверджують, що більшість золота Землі має неземне походження. На їхню думку, майже весь запас золота на планеті прибув сюди внаслідок метеоритних дощів понад два мільярди років тому. Ці метеорити, згідно з вченими, утворилися в результаті вибухів гігантських зірок.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Послуги ломбардів в Україні доступні кожній повнолітній особі, яка бажає отримати позику за свої золоті вироби, або просто продати їх. Однак, ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони засновані виключно на вартості металу, без урахування оплати праці ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але в оцінці враховується лише вага золота. Проба на виробі не має великого значення, оскільки співробітники ломбарду здійснюють перевірку якості металу на місці.

Практично всі золоті вироби можуть бути здані в ломбард, проте є й винятки: золото у вигляді самородків, зубопротези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в різних ломбардах можуть відрізнятись, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. І не забудьте взяти з собою паспорт для підтвердження повноліття.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2669,07 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2661,06 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2642,38 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 879,91 грн/грам.

375 проба: 990,89 грн/грам.

500 проба: 1321,19 грн/грам.

583 проба: 1540,51 грн/грам.

585 проба: 1545,79 грн/грам.

750 проба: 1981,79 грн/грам.

900 проба: 2378,14 грн/грам.

916 проба: 2420,42 грн/грам.

925 проба: 2293,93 грн/грам.

958 проба: 2531,40 грн/грам.

999 проба: 2531,40 грн/грам.

999,9 проба: 2 639,74 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 835 грн/грам.

375 проба: 1 042,33 грн/грам.

500 проба: 1 397,67 грн/грам.

583 проба: 1 627,63 грн/грам.

585 проба: 1 631,25 грн/грам.

750 проба: 2 090,45 грн/грам.

900 проба: 2 503,85 грн/грам.

916 проба: 2348,07 грн/грам.

958 проба: 2 744,67 грн/грам.

999 проба: 2 800 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті — від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на мідь та алюміній.