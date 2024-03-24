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Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в марте

24 марта 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 24 марта 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

За последние месяцы цены на золото в Украине заметно выросли, делая его сдачу в ломбарды очень выгодной опцией для владельцев. Эта тенденция вызвана ростом спроса на данный металл, особенно в условиях экономической нестабильности и геополитических кризисов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Золото — это один из самых ценных металлов в мире, и его ценность признана тысячелетиями. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:

  • Золото не подвергается коррозии или окислению, поэтому оно остается неизменным на протяжении тысяч лет.
  • Чистое золото является мягким металлом и может быть легко растоплено с помощью огня. Одна унция (приблизительно 28 граммов) чистого золота может быть растоплена в шарик, размером с небольшую шариковую ручку.
  • Золото является одним из самых драгоценных металлов в мире и широкое применение в ювелирной и электронной промышленности, а также в производстве монет и медалей.
  • Всего известно около 197 576 тонн золота на планете, из которых большинство находится в виде руды и требует сложных процессов добычи и очищения.
  • В античных временах золото использовалось как денежная единица, и даже сегодня многие страны сохраняют часть своих резервов в золоте для обеспечения финансовой стабильности.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Для выгодной сдачи золота в ломбард важно знать несколько ключевых моментов:

  • Оценка. Прежде чем сдавать золото, важно знать его подлинный вес и чистоту. Это можно сделать в специализированных ломбардах или ювелирных мастерских.
  • Документы. Нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Условия займа. Узнайте об условиях ссуды (процентная ставка, срок погашения и т.п.) и возможности выкупа золота позже.
  • Подписание договора. Перед выдачей денег вам придется подписать договор, ознакомьтесь с его условиями.
  • Получение денег. После заключения договора и оценки золота вам выдают деньги или перевод на банковский счет.
  • Выкуп золота. Если вы хотите купить золото, верните полученные деньги вместе с процентами в согласованный срок.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 24 марта:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 734,70 грн/грамм.
  • Банковский металл, требующий доведения его признанным производителями до стандартов качества: 2 726,50 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2707,35 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 901,55 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 015,26 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 353,39 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 578,39 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 583,80 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 030,51 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 436,62 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 479,93 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 593,64 грн/грамм.
  • 999 проба: 2 704,64 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2 707,08 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 880 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 594 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 390 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 859 грн грн/грамм.
  • 585 проба: 1 865 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 391 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 869 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 920 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 054грн./грамм.
  • 999 проба: 3 221 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и алюминия в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.

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