Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 24 марта 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

За последние месяцы цены на золото в Украине заметно выросли, делая его сдачу в ломбарды очень выгодной опцией для владельцев. Эта тенденция вызвана ростом спроса на данный металл, особенно в условиях экономической нестабильности и геополитических кризисов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Золото — это один из самых ценных металлов в мире, и его ценность признана тысячелетиями. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:

Золото не подвергается коррозии или окислению, поэтому оно остается неизменным на протяжении тысяч лет.

Чистое золото является мягким металлом и может быть легко растоплено с помощью огня. Одна унция (приблизительно 28 граммов) чистого золота может быть растоплена в шарик, размером с небольшую шариковую ручку.

Золото является одним из самых драгоценных металлов в мире и широкое применение в ювелирной и электронной промышленности, а также в производстве монет и медалей.

Всего известно около 197 576 тонн золота на планете, из которых большинство находится в виде руды и требует сложных процессов добычи и очищения.

В античных временах золото использовалось как денежная единица, и даже сегодня многие страны сохраняют часть своих резервов в золоте для обеспечения финансовой стабильности.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Для выгодной сдачи золота в ломбард важно знать несколько ключевых моментов:

Оценка. Прежде чем сдавать золото, важно знать его подлинный вес и чистоту. Это можно сделать в специализированных ломбардах или ювелирных мастерских.

Прежде чем сдавать золото, важно знать его подлинный вес и чистоту. Это можно сделать в специализированных ломбардах или ювелирных мастерских. Документы. Нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Условия займа. Узнайте об условиях ссуды (процентная ставка, срок погашения и т.п.) и возможности выкупа золота позже.

Узнайте об условиях ссуды (процентная ставка, срок погашения и т.п.) и возможности выкупа золота позже. Подписание договора. Перед выдачей денег вам придется подписать договор, ознакомьтесь с его условиями.

Перед выдачей денег вам придется подписать договор, ознакомьтесь с его условиями. Получение денег. После заключения договора и оценки золота вам выдают деньги или перевод на банковский счет.

После заключения договора и оценки золота вам выдают деньги или перевод на банковский счет. Выкуп золота. Если вы хотите купить золото, верните полученные деньги вместе с процентами в согласованный срок.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 24 марта:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 734,70 грн/грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанным производителями до стандартов качества: 2 726,50 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2707,35 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 901,55 грн/грамм.

375 проба: 1 015,26 грн/грамм.

500 проба: 1 353,39 грн/грамм.

583 проба: 1 578,39 грн/грамм.

585 проба: 1 583,80 грн/грамм.

750 проба: 2 030,51 грн/грамм.

900 проба: 2 436,62 грн/грамм.

916 проба: 2 479,93 грн/грамм.

958 проба: 2 593,64 грн/грамм.

999 проба: 2 704,64 грн/грамм.

999,9 проба: 2 707,08 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 880 грн/грамм.

375 проба: 1 594 грн/грамм.

500 проба: 1 390 грн/грамм.

583 проба: 1 859 грн грн/грамм.

585 проба: 1 865 грн/грамм.

750 проба: 2 391 грн/грамм.

900 проба: 2 869 грн/грамм.

916 проба: 2 920 грн/грамм.

958 проба: 3 054грн./грамм.

999 проба: 3 221 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и алюминия в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.