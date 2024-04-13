Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 13 апреля 2024 года

Слитки золота. Фото: Reuters

Цены на золото в Украине быстро растут, что создает благоприятные условия для владельцев этого драгоценного металла. Пока можно получить неплохую прибыль, ведь прогнозируется и дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

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Интересные факты о золоте

Космические аппараты и спутники часто используют золото для защиты от радиации. Золотая фольга предохраняет аппараты от солнечного излучения и других вредных воздействий.

Золото используется в медицине для лечения некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Препараты на основе этого драгоценного металла могут помочь снизить воспаление и боль в суставах.

Еще золото используется в производстве электроники, так как оно является отличным проводником электрического тока и не подвергается коррозии.

Самый золотой награжденный предмет в мире — это автомобиль Mercedes Benz SL600, который был покрыт золотом и украшен бриллиантами стоимостью свыше 48 миллионов долларов.

Куда выгоднее сдать золото в Украине

Это вопрос, на который влияют несколько факторов. Во-первых, важно учесть актуальную цену золота на рынке. Цены могут варьироваться в зависимости от спроса, мировых экономических условий и других факторов. Далее, нужно сравнить условия разных мест, где можно сдать золото. К примеру, в ювелирных магазинах могут предложить хорошую цену, но могут быть высокие комиссионные за услуги оценки.

Ломбарды часто готовы выкупить золото за наличные деньги сразу, но цены могут быть ниже рыночных. Банки также могут принимать золото, но часто предлагают самую низкую цену из-за их высоких требований к чистоте и качеству металла.

Кроме того, на рынке существуют специализированные компании по выкупу золота. Они могут предложить конкурентоспособные цены и быструю сделку, но следует проверить их репутацию и условия сделки перед тем, как сдавать золото. В каждом случае важно тщательно сравнить все варианты и выбрать тот, который наиболее выгоден для вас.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 13 апреля:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 915,20 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 906,45 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 886,05 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 961,05 грн/грамм.

375 проба: 1 082,27 грн/грамм.

500 проба: 1 443,03 грн/грамм.

583 проба: 1 682,57 грн/грамм.

585 проба: 1 688,34 грн/грамм.

750 проба: 2 164,54 грн/грамм.

900 проба: 2 597,45 грн/грамм.

916 проба: 2 643,62 грн/грамм.

958 проба: 2 764,84 грн/грамм.

999 проба: 2 883,16 грн/грамм.

999,9 проба: 2 885,76 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 975 грн/грамм.

375 проба: 1 375 грн/грамм.

500 проба: 1 500 грн/грамм.

583 проба: 1 935 грн грн/грамм.

585 проба: 2 040 грн/грамм.

750 проба: 2 415 грн/грамм.

900 проба: 2 985 грн/грамм.

916 проба: 3 005 грн/грамм.

958 проба: 3 165 грн/грамм.

999 проба: 3 305 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит черный металл в апреле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и латунь.

Мы также сообщали, что цены на золото установили очередной рекорд в пятницу 12 апреля 2024 года. Впервые золото преодолело отметку в 2 400 долларов за унцию, поднявшись на 1,2%, до 2 400,67 долл. Этот скачок объясняют ростом геополитического напряжения на Ближнем Востоке.