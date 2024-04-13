Ціна за 1 г золота в Україні станом на 13 квітня 2024 року

Зливки золота. Фото: Reuters

Ціни на золото в Україні стрімко зростають, що створює сприятливі умови для власників цього дорогоцінного металу. Наразі можна отримати непоганий прибуток, адже прогнозується й подальше підвищення цін на цей дорогоцінний метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Космічні апарати та супутники часто використовують золото для захисту від радіації. Золота фольга захищає апарати від сонячного випромінювання та інших шкідливих впливів.

Золото також використовується в медицині для лікування деяких захворювань, таких як ревматоїдний артрит. Препарати на основі цього дорогоцінного металу можуть допомогти зменшити запалення та біль у суглобах.

Ще золото використовується у виробництві електроніки, так як воно є відмінним провідником електричного струму і не піддається корозії.

Найбільший золотий нагороджений предмет у світі - це автомобіль Mercedes Benz SL600, який був покритий золотом і прикрашений діамантами вартістю понад 48 мільйонів доларів.

Куди вигідніше здати золото в Україні

Це питання, на яке впливають кілька факторів. По-перше, важливо врахувати актуальну ціну золота на ринку. Ціни можуть коливатися в залежності від попиту, світових економічних умов та інших чинників. Далі, треба порівняти умови різних місць, де можна здати золото. Наприклад, у ювелірних магазинах можуть запропонувати хорошу ціну, але можуть бути високі комісійні за послуги оцінки.

Ломбарди часто готові викупити золото за готівку відразу, але ціни можуть бути нижче ринкових. Банки також можуть приймати золото, але часто пропонують найнижчу ціну через їхні високі вимоги до чистоти та якості металу.

Окрім цього, на ринку існують спеціалізовані компанії з викупу золота. Вони можуть запропонувати конкурентоспроможні ціни і швидку операцію, але слід перевірити їх репутацію та умови угоди перед тим, як здавати золото. В кожному випадку важливо ретельно порівняти всі варіанти та обрати той, який найбільш вигідний для вас.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 13 квітня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 915,20 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 906,45 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 886,05 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 961,05 грн/грам.

375 проба: 1 082,27 грн/грам.

500 проба: 1 443,03 грн/грам.

583 проба: 1 682,57 грн/грам.

585 проба: 1 688,34 грн/грам.

750 проба: 2 164,54 грн/грам.

900 проба: 2 597,45 грн/грам.

916 проба: 2 643,62 грн/грам.

958 проба: 2 764,84 грн/грам.

999 проба: 2 883,16 грн/грам.

999,9 проба: 2 885,76 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 975 грн/грам.

375 проба: 1 375 грн/грам.

500 проба: 1 500 грн/грам.

583 проба: 1 935 грн грн/грам.

585 проба: 2 040 грн/грам.

750 проба: 2 415 грн/грам.

900 проба: 2 985 грн/грам.

916 проба: 3 005 грн/грам.

958 проба: 3 165 грн/грам.

999 проба: 3 305 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чорний метал в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та латунь.

Ми також повідомляли, що ціни на золото встановили черговий рекорд у п'ятницю, 12 квітня 2024 року. Вперше золото подолало позначку в 2 400 доларів за унцію, піднявшись на 1,2%, до 2 400,67 дол. Цей стрибок пояснюють зростанням геополітичної напруги на Близькому Сході.