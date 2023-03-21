Цены в Польше – эксперты сравнили стоимость жизни

Эксперты сравнили цены на аренду жилья, транспорт и другие сервисы

В Польше затраты на жизненно необходимые услуги превышают аналогичные расходы в Украине. К такому выводу пришли эксперты, сравнив цены на аренду жилья, транспорт и другие услуги.

Об этом свидетельствует исследование международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Как отличается жизнь в Польше и Украине

Эксперты отмечают, что аренда жилья в Польше значительно выше, чем в Украине. Так, в Варшаве однокомнатная квартира стоит в среднем 22-25 тысяч гривен против 10-15 тысяч в Киеве.

Примечательно, что в Польше, в отличие от Украины, не столь существенная разница между арендой в столице и большом городе — 16-20 тысяч гривен против 6-7 тысяч.

Также аналитики сравнили стоимость жилищно-коммунальных услуг для однокомнатной квартиры. В Польше в среднем стоят 4-4,5 тысяч гривен против 1,2-2,5 тысяч гривен.

Узнали, на сколько больше цены на автозаправочных станциях. Оказалось, что бензин в Украине дешевле. Поляки платят 63 гривны за литр, в то время как дома украинцы — 52 гривны.

При этом в Украине универсальный проездной билет оказался дешевле почти втрое. Украинцам обходится в 325 гривен за 50 поездок, а полякам — в 840 гривен.

Какие зарплаты в Польше

Кроме того, эксперты сравнили средние зарплаты популярных вакансий с аналогичными в Украине, оценив размер средней выплаты в зимние месяцы.

Показатель в несколько раз выше. Так, зарплата директора в Украине — 25 тыс. грн, а в Польше — 93 тыс. грн. Зарплата менеджера по продажам в Украине — 15 тыс. грн против 92 тыс. грн — в Польше. Меньше всего платят в этой стране кассирам и охранникам — 35 тыс. грн, в Украине — 10 тыс. грн.

Именно большая разница между зарплатами в двух государствах толкает украинцев, уехавших в эту страну во время войны, активнее трудоустраиваться в Польше.

Больше всего украинцев в Польше работают в таких сферах:

гостинично-ресторанное дело - 29%;

сфера услуг – 18%;

производство – 14%;

торговля - 11%;

сельское хозяйство – 7%;

логистика - 7%.

Напомним, в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия ужесточились.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.