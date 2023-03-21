Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Цены ударят по карману: эксперты сравнили стоимость жизни в Польше arrow

Цены ударят по карману: эксперты сравнили стоимость жизни в Польше

21 марта 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Польше – эксперты сравнили стоимость жизни
Эксперты сравнили цены на аренду жилья, транспорт и другие сервисы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше затраты на жизненно необходимые услуги превышают аналогичные расходы в Украине. К такому выводу пришли эксперты, сравнив цены на аренду жилья, транспорт и другие услуги.

Об этом свидетельствует исследование международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Читайте также:

Как отличается жизнь в Польше и Украине

Эксперты отмечают, что аренда жилья в Польше значительно выше, чем в Украине. Так, в Варшаве однокомнатная квартира стоит в среднем 22-25 тысяч гривен против 10-15 тысяч в Киеве.

Примечательно, что в Польше, в отличие от Украины, не столь существенная разница между арендой в столице и большом городе — 16-20 тысяч гривен против 6-7 тысяч.

Также аналитики сравнили стоимость жилищно-коммунальных услуг для однокомнатной квартиры. В Польше в среднем стоят 4-4,5 тысяч гривен против 1,2-2,5 тысяч гривен.

Узнали, на сколько больше цены на автозаправочных станциях. Оказалось, что бензин в Украине дешевле. Поляки платят 63 гривны за литр, в то время как дома украинцы — 52 гривны.

При этом в Украине универсальный проездной билет оказался дешевле почти втрое. Украинцам обходится в 325 гривен за 50 поездок, а полякам — в 840 гривен.

Какие зарплаты в Польше

Кроме того, эксперты сравнили средние зарплаты популярных вакансий с аналогичными в Украине, оценив размер средней выплаты в зимние месяцы.

Показатель в несколько раз выше. Так, зарплата директора в Украине — 25 тыс. грн, а в Польше — 93 тыс. грн. Зарплата менеджера по продажам в Украине — 15 тыс. грн против 92 тыс. грн — в Польше. Меньше всего платят в этой стране кассирам и охранникам — 35 тыс. грн, в Украине — 10 тыс. грн.

Именно большая разница между зарплатами в двух государствах толкает украинцев, уехавших в эту страну во время войны, активнее трудоустраиваться в Польше.

Больше всего украинцев в Польше работают в таких сферах:

  • гостинично-ресторанное дело - 29%;
  • сфера услуг – 18%;
  • производство – 14%;
  • торговля - 11%;
  • сельское хозяйство – 7%;
  • логистика - 7%.

Напомним, в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия ужесточились.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:22 В Генштабе рассказали о метких ударах по технике и личному составу оккупантов

08:20 Аналитики ISW рассказали, как путин планирует сплотить мир против Запада

08:14 ВСУ снова уничтожили за сутки почти рекордное количество окупантов, — Генштаб

08:02 В Украину едет премьер-министр Японии Фумио Кисида: детали визита

08:01 Военные аналитики объяснили, что российские власти будут делать из ЧВК "Вагнер" Пригожина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:54 В Украине упростили получение пенсий некоторым гражданам

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

07:39 ​​​Путин получил не ту поддержку Китая, на которую рассчитывал, — ISW

07:32 Курс валют в Украине 21 марта: сколько стоят доллар и евро

07:24 Духовник путина обнаружил в оккупированном Севастополе подземную реку: что известно

Новина з відео

22:04 В Крыму слышны взрывы и выстрелы: что известно

Новина з відео

21:55 Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина

Новина з відео

19:47 Что приготовить из черемши: три простых рецепта весенних салатов

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:00 Новый скандал в Одессе: таксист рассказывает, что США бомбят Украину, а россия — молодец

Новина з відео

18:30 Оккупант проводит воспитательную беседу с сыном, который кричал "Хайль Гитлер", — перехват ГУР

Новина з відео

18:20 Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть

Новина з відео

15:50 В ГСЧС рассказали, что делать украинцам, которые хотят вернуться на деоккупированные территории

Новина з відео

14:10 Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

Актуальное по теме

None 21 Март 08:22

В Генштабе рассказали о метких ударах по технике и личному составу оккупантов

None 21 Март 07:50

Аналитики ISW рассказали, как путин планирует сплотить мир против Запада

None 21 Март 08:03

В Украину едет премьер-министр Японии Фумио Кисида: детали визита

None 21 Март 08:01

Военные аналитики объяснили, что российские власти будут делать из ЧВК "Вагнер" Пригожина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB