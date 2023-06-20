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Цены от 15 евро: список стран с недорогим отдыхом

20 июня 2023 10:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены от 15 евро — список стран с недорогим отдыхом
Девушка на песке возле моря. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ряде стран мира на фоне восстановления туристической сферы после пандемии цены на отдых могут быть высокими. Однако есть направления с историческими достопримечательностями, теплой погодой и морем, которые стоят недорого и могут подарить массу хороших впечатлений.

Об этом сообщает издание Express.

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Эксперты составили список стран, куда можно отправиться этим летом, потратив небольшую сумму денег.

Лидирует в перечне стран с бюджетным отдыхом Турция. По информации аналитиков, там расходы могут не превышать 15 евро в сутки. Путешественники выбирают это направление за жаркие погодные условия, море, достопримечательности и недорогую кухню. Также можно найти рейсы с самыми лучшими предложениями.

Стамбул

Стамбул (Турция). Фото: Pixabay

На втором месте — Польша, где расходы могут составлять около 20 евро в сутки.

Краків

Краков (Польша): Фото: Pixabay

Третью строчку занимает Болгария — расходы не превышают 27 евро.

Софія

София (Болгария). Фото: Pixabay

На четвертом месте — Венгрия, где ежедневные расходы обойдутся в 32 евро.

Будапешт

Будапешт (Венгрия). Фото: Pixabay

Пятерку лидеров по самому дешевому и приятному отдыху закрывает Хорватия, где за сутки нужно отдать не больше 39 евро.

Трогір

Трогир (Хорватия). Фото: Pixabay

Напомним, ранее мы писали о ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX. Это актуально для многих украинцев, ведь в результате войны с Россией закрыты дороги за границу на отдых.

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