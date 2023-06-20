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Ціни від 15 євро: список країн з недорогим відпочинком

20 червня 2023 10:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни від 15 євро — список країн з недорогим відпочинком
Дівчина на піску біля моря. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У низці країн світу на тлі відновлення туристичної сфери після пандемії ціни на відпочинок можуть бути високими. Проте є напрямки з історичними пам'ятками, теплою погодою та морем, які коштують недорого і можуть подарувати масу гарних вражень.

Про це повідомляє видання Express.

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Експерти склали список країн, куди можна помандрувати цього літа, витративши невелику суму грошей.

Лідирує у переліку країн з бюджетним відпочинком Туреччина. За інформацією аналітиків, там витрати можуть не перевищувати 15 євро за добу. Мандрівники обирають цей напрямок за спекотні погодні умови, море, історичні пам'ятки та недорогу кухню. Також можна знайти рейси із найкращими пропозиціями.

Стамбул

Стамбул (Туреччина). Фото: Pixabay

На другому місці — Польща, де витрати можуть становити близько 20 євро за добу.

Краків

Краків (Польща): Фото: Pixabay

Третю сходинку посідає Болгарія — витрати не перевищують 27 євро.

Софія

Софія (Болгарія). Фото: Pixabay

На четвертому місці — Угорщина, де щоденні витрати становлять 32 євро.

Будапешт

Будапешт (Угорщина). Фото: Pixabay

П'ятірку лідерів з найдешевшого і приємного відпочинку закриває Хорватія, де за добу потрібно віддати не більше 39 євро.

Трогір

Трогір (Хорватія). Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX. Це актуально для багатьох українців, адже через війну з Росією закриті дороги за кордон на відпочинок.

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