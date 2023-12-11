Продукты и услуги снова изменились в стоимости — обновленные данные Госстата

Кассовый чек. Фото: Unpluh

На украинском потребительском рынке в ноябре 2023 года выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Показатель повысился на 0,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Как изменились цены на продукты и услуги

Как отмечают в Госстате, инфляция на потребительском рынке в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2023 года составила 0,5%, а с начала текущего года — 4,4%. Уровень базовой инфляции в ноябре по сравнению с октябрем составил 0,3%, с начала 2023-го — 4,9%.

Среди продуктов питания больше всего прибавили в стоимости овощи — стали стоить на 13,2% больше. Также изменилась стоимость в сторону подорожания молока и молочных продуктов, масла, сала, говядины, яиц, хлеба на 1,0-2,6%.

Однако некоторые продукты снизились в цене. Стоимость сахара, продуктов переработки зерновых, свинины, фруктов, подсолнечного масла, мяса птицы, риса, макаронных изделий снизилась на 0,6-4,3%.

Подскочили цены на 0,3% на алкогольные напитки и табачные изделия. В основном это связано с ростом стоимости табачных изделий на 0,8%.

По информации Госстата, на 3,0% подешевели одежда и обувь, в том числе одежда стала стоить меньше на 3,4%, а обувь — на 2,7%.

Также в прошлом месяце на 0,9% повысились цены на транспорт. В основном это произошло из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном транспорте на 1,8%.

Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, на полках украинских магазинов перед Рождественско-новогодними праздниками дорожает мясо. В частности, цены в декабре выросли сразу на несколько гривен на свинину и курятину.

Также мы писали, что в Украине 2024 года значительно подорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги может и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.