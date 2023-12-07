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У магазинах дорожчає м'ясо — як змінились ціни перед новорічними святами

7 грудня 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на курятину та свинину зросли — скільки коштують перед святами
М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів перед Різдвяно-новорічними святами дорожчає м'ясо. Зокрема, ціни у грудні зросли одразу на кілька гривень на свинину та курятину.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Вартість свинини

Зокрема, вартість свинячої грудинки порівняно з попереднім місяцем підвищилась з 181,29 до 186,06 грн/кг.

Ціна на ошийок зросла з 242,13 до 253,16 грн/кг. Вартість ребер збільшилась на кілька копійок, до 189,70 грн/кг. Ціна на шашлик зросла з 218,20 до 221,62 грн/кг.

 

ціни на м'ясо
Джерело: Мінфін

А ось вартість лопатки, навпаки, впала в ціні із 186,30 до 182,20 грн/кг.

ціни на м'ясо
Джерело: Мінфін

Вартість курятини

Також у магазинах подорожчала куряча гомілка з 81,05 грн/кг до 86,95 грн/кг.

ціни на м'ясо
Джерело: Мінфін

Тим часом стегно подешевшало на кілька гривень, до 112,45 грн/кг, філе — зі 160,48 до 159,30 грн/кг.

ціни на м'ясо
Джерело: Мінфін

Більше про ціни в Україні

Нагадаємо, Україні наприкінці листопада здорожчала білокачанна капуста в середньому на 20%. Однак не виключено, що ціни на овоч можуть підскочити ще.

Також ми писали, що в Україні 2024 року значно подорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги хоч і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.

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