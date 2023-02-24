Прозорро будет обнародовать цены закупок для армии — ВРУ поддержала закон

Речь идет о законопроекте №8381

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Об этом сообщил представитель Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам народного депутата, соответствующее решение поддержали 264 нардепа.

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии", — написал он.

Предыстория

Ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны производило закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Напомним, ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новости.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.