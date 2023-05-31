Цены взлетели до 100% — какие продукты подорожали больше всего

Покупатель на овощном рынке. Фото: Freepik

В Национальном научном центре Институт аграрной экономики рассказали, как изменились цены весной на украинских рынках и в магазинах. Некоторые продукты дешевели, а некоторые — подскочили в стоимости почти до 100%.

Результаты ценового мониторинга обнародованы на сайте Института.

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Что подешевело весной

По словам директора Национального научного центра Юрия Лупенко, среди 33 наименований продуктов существенно подешевела в апреле против декабря 2022 года гречневая крупа — на 19,9%, свекла — на 20%.

Упала стоимость круп пшеничных (-7%), яиц (-6,9%), риса (-4,9%), ячневой крупы (-3,3%), манной крупы (-2,9%). Чуть меньше подешевело сало (-2,3%), подсолнечное масло (-1,8%), а также мука (-1%).

В апреле по сравнению с мартом больше всего снизилась стоимость свеклы (-9,9%), яиц (-8,4%) и гречневой крупы (-4,2%). Чуть меньше — риса (-1,6%), подсолнечного масла (-1,4%), крупы пшеничной (-1,1%), молока пастеризованного, картофеля (-0,6%), муки (-0 4%). ), сахара (-0,3%). Мягкий сыр жирный, сливочное и сало подешевели до 0,2%.

Что выросло в стоимости

Лидер роста цен на продукты против декабря прошлого года — морковь. Этот овощ подорожал на 96,5%. Несколько отстают белокочанная капуста — на 83,5%, лук — 72%.

По сравнению с мартом подорожали яблоки (на 18,6%), морковь (на 11%), свинина (на 8,5%), капуста белокочанная (на 6,9%), пшено (на 3,3%), молочные смеси для детского питания (на 3,1%), говядина (на 2,2%).

Хлебная группа, колбасы вареные и сметана с жирностью 15% — до 0,7%.

По словам эксперта, в ожидании поступления сезонной продукции от нового урожая на рынке сейчас несколько снижаются цены на продукты.

Напомним, в мае оптовые цены на морковь составляли 42-53 грн/кг ($1,15-1,45/кг). На лук достигли абсолютного исторического рекорда — 48 грн за килограмм. Предыдущий рекорд был установлен в начале мая 2019 года и составил 33 грн/кг.

Также мы писали, что в Украине ближе к лету на рынки и супермаркеты начали поступать первые урожаи клубники и черешни. Цены на них сейчас бьют рекорды, хотя эксперты прогнозируют некоторое снижение стоимости.