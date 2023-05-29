Борщ став дорожчим — вартість деяких овочів знову зросла

Продавець в овочевому магазині. Фото: Pixabay

В українських магазинах продовжують підвищуватися ціни на овочі так званого "борщового набору". Особливо відчутно зросла вартість моркви.

Про цінові зміни на ринку розповіли аналітики проєкту EastFruit.

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Як змінилися ціни на моркву

Як зазначають експерти, загалом останнім часом було зафіксовано збільшення торговельної активності у сегменті торішньої моркви, що на тлі сезонного скорочення обсягів запасів цього овоча в місцевих господарствах спровокувало дефіцит якісної моркви на вітчизняному ринку. При цьому попит продовжує зростати. У зв'язку з цим фермери, у яких ще були запаси моркви, вирішили підвищити вартість цього продукту.

Минулого тижня виробники почали відвантажувати моркву за ціною 42-53 грн/кг ($1,15-1,45/кг), що на 12% дорожче.

За підрахунками аналітиків, тепер ціни на моркву в країні у середньому утричі вищі за аналогічний період минулого року.

Подорожчання овочів "борщового набору"

За словами експертів, у травні оптові ціни на цибулю досягли абсолютного історичного рекорду — 48 грн за кілограм. Попередній рекорд був встановлений на початку травня 2019 року і становив 33 грн/кг.

За даними порталу Мінфін, у магазинах цибуля ріпчаста зараз коштує 69,92 гривні, тоді як у квітні продавали за 57,02. Молода зросла у вартості з 55,21 до 59,90 гривні. Синя цибуля теж додала у ціні, подорожчавши з 56,01 до 68,45.

З квітня по травень подорожчала і картопля. Ціна за кілограм змінилася з 9,77 до 12,28 гривні. Вартість рожевої картоплі зросла на три гривні, до 14,48. Молода картопля подорожчала аж з 13,96 до 39,40 гривні.

Буряк змінився у вартості за цей період не так сильно, менше ніж на гривню. Зараз цей овоч коштує у середньому 9,90 гривні.

Нагадаємо, в Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.

Також ми писали, що за даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні ціни на продукти харчування підвищилися на 31,5% за останній рік. Подорожчали всі без винятку категорії товарів, однак у подальшому з'являться фактори для зниження середніх споживчих цін.