Ціни злетіли до 100% — які продукти подорожчали найбільше

Покупець на овочевому ринку. Фото: Freepik

У Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.

Результати цінового моніторингу оприлюднені на сайті Інституту.

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Що подешевшало навесні

За словами директора Національного наукового центру Юрія Лупенка, серед 33 найменувань продуктів найсуттєвіше подешевшала у квітні проти грудня 2022 року гречана крупа — на 19,9%, буряк — на 20%.

Впала вартість круп пшеничних (-7%), яєць (-6,9%), рису (-4,9%), ячної крупи (-3,3%), манної крупи (-2,9%). Трохи менше подешевшало сало (-2,3%), олія соняшникова (-1,8%), а також борошно (-1%).

У квітні порівняно з березнем найбільше знизилась вартість буряків (-9,9%), яєць (-8,4%) та гречаної крупи (-4,2%). Трохи менше — рису (-1,6%), олії соняшникової(-1,4%), крупи пшеничної (-1,1%), молока пастеризованого, картоплі (-0,6%), борошна (-0 4%), цукру (-0,3%). М'який сир жирний, вершкове масло та сало подешевшали до 0,2%.

Що зросло у вартості

Лідер зростання цін на продукти проти грудня минулого року — морква. Цей овоч подорожчав на 96,5%. Дещо відстають капуста білокачанна — на 83,5%, цибуля — 72%.

Проти березня подорожчали яблука (на 18,6%), морква (на 11%), свинина (на 8,5%), капуста білокачанна (на 6,9%), пшоно (на 3,3%), молочні суміші для дитячого харчування (на 3,1%), яловичина (на 2,2%).

Хлібна група, ковбаси варені та сметана з жирністю 15% — на до 0,7%.

За словами експерта, в очікуванні надходження сезонної продукції від нового врожаю на ринку зараз дещо знижуються ціни на продукти.

Нагадаємо, у травні гуртові ціни на моркву становили 42-53 грн/кг ($1,15-1,45/кг). На цибулю досягли абсолютного історичного рекорду — 48 грн за кілограм. Попередній рекорд був встановлений на початку травня 2019 року і становив 33 грн/кг.

Також ми писали, що в Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.