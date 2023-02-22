Неуплата коммуналки — в прошлом году чаще всего в суды привлекали украинцев за долги

Гражданам предоставили возможность отслеживать работу судов

В Украине гражданам предоставили возможность отслеживать работу судов, ведь Государственная судебная администрация открыла больше сведений. Согласно им, в гражданских спорах больше всего дел касаются взыскания долгов за оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает портал Оpendatabot.

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"Из-за полномасштабного вторжения и оккупации части страны рф к украинских судов возросла нагрузка и это сказалось на сроках судебного разбирательства. Мы проанализировали данные ГСА и нашли типы дел, блокирующих юридическую систему", — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году в административных судах была самая популярная категория — споры сферы государственного страхования "чернобыльцев" (около 51 тысячи). В частности, в топ-10 — обжалование "водительских" штрафов. Замыкают список налоговые споры.

В "гражданском" списке лидируют дела по взысканию задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг (52 тысячи в год). Примечательно, что подобные споры стали абсолютным лидером среди дел всех судов.

Судебные дела о расторжении брака в прошлом году были в топе (около 50 тысяч), несмотря даже на факт уменьшения количества разводов через ЗАГСы на 40%. В частности, на пятом месте — споры по поводу взыскания алиментов (17 тысяч).

Интересно, что хозяйственные споры, относящиеся к сфере бизнеса, не попали даже в топ-10.

На первых строчках таких споров в хозяйственных судах — поставки работ и услуг, энергоносителей, споры по процедуре банкротства (около тысячи).

По уголовным делам лидирует категория, касающаяся преступлений, кражи имущества (5,5 тысячи). Вместе с тем, большую часть уголовных дел составляют споры по решению процессуальных вопросов: разрешения на обыски, аресты и их обжалование.

Напомним, в Украине граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на сумму 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

Также мы писали, что в условиях военного положения санкционные действия не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя задолженность перед поставщиками тормозит возобновление энергосистемы страны.