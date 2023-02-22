Несплата комуналки — минулого року найчастіше в суди притягували українців за борги

Громадянам надали можливість відстежувати роботу судів

В Україні громадянам надали можливість відстежувати роботу судів, адже Державна судова адміністрація відкрила більше відомостей. Згідно з ними, у цивільних спорах найбільше справ стосуються стягнення боргів за оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє портал Оpendatabot.

Які справи розглядають суди під час війни

"Через повномасштабне вторгнення та окупацію частини країни РФ в українських судів зросло навантаження й це позначилось на термінах судового розгляду. Ми проаналізували дані ДСА й знайшли типи справ, які блокують юридичну систему", — йдеться у повідомленні.

Так, минулого року в адміністративних судах була найпопулярніша категорія — спори сфери державного страхування "чорнобильців" (близько 51 тисячі). Зокрема, у топ-10 — оскарження "водійських" штрафів. Замикають список — податкові спори.

У "цивільному" списку лідирують справи зі стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (52 тисячі за рік). Примітно, що такі спори стали абсолютним лідером серед справ усіх судів.

Судові справи про розірвання шлюбу торік були у топі (близько 50 тисяч), навіть попри факт зменшення кількості розлучень через РАГСи на 40%. Зокрема, на п'ятому місці — спори щодо стягнення аліментів (17 тисяч).

Цікаво, що господарські спори, що стосуються сфери бізнесу, не потрапили навіть у топ-10.

На перших рядках таких спорів у господарських судах — поставки робіт та послуг, енергоносіїв, спори стосовно процедури банкрутства (близько тисячі).

У кримінальних справах лідирує категорія, яка стосується злочинів, крадіжки майна (5,5 тисячі). Разом з тим більшу частину кримінальних справ складають спори щодо розв'язання процесуальних питань: дозволи на обшуки, арешти та їх оскарження.

Нагадаємо, в Україні громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

Також ми писали, що в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за електроенергію. Хоч заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.