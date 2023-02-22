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У 2022-му українців найчастіше притягували в суди за несплату комуналки: рейтинг роботи судів

22 лютого 2023 10:04
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Несплата комуналки — минулого року найчастіше в суди притягували українців за борги
Громадянам надали можливість відстежувати роботу судів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні громадянам надали можливість відстежувати роботу судів, адже Державна судова адміністрація відкрила більше відомостей. Згідно з ними, у цивільних спорах найбільше справ стосуються стягнення боргів за оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє портал Оpendatabot.

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"Через повномасштабне вторгнення та окупацію частини країни РФ в українських судів зросло навантаження й це позначилось на термінах судового розгляду. Ми проаналізували дані ДСА й знайшли типи справ, які блокують юридичну систему", — йдеться у повідомленні.

Так, минулого року в адміністративних судах була найпопулярніша категорія — спори сфери державного страхування "чорнобильців" (близько 51 тисячі). Зокрема, у топ-10 — оскарження "водійських" штрафів. Замикають список — податкові спори.

У "цивільному" списку лідирують справи зі стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (52 тисячі за рік). Примітно, що такі спори стали абсолютним лідером серед справ усіх судів.

Судові справи про розірвання шлюбу торік були у топі (близько 50 тисяч), навіть попри факт зменшення кількості розлучень через РАГСи на 40%. Зокрема, на п'ятому місці — спори щодо стягнення аліментів (17 тисяч).

Цікаво, що господарські спори, що стосуються сфери бізнесу, не потрапили навіть у топ-10.

На перших рядках таких спорів у господарських судах — поставки робіт та послуг, енергоносіїв, спори стосовно процедури банкрутства (близько тисячі).

У кримінальних справах лідирує категорія, яка стосується злочинів, крадіжки майна (5,5 тисячі). Разом з тим більшу частину кримінальних справ складають спори щодо розв'язання процесуальних питань: дозволи на обшуки, арешти та їх оскарження.

Нагадаємо, в Україні громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

Також ми писали, що в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за електроенергію. Хоч заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.

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