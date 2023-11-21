Помощь от государства в 2024 году — какую выплату массово отменят украинцам

Денежные купюры в руках. Фото: УНИАН

В 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Это предусмотрено постановлением правительства №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

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Кто потеряет выплаты в 2024 году

В начале следующего года помощь для ВПЛ автоматически продолжат для тех украинцев, чье имущественное положение низкое и требует дополнительной поддержки. В то же время выплаты отменят тем, у кого материальное состояние позволяет покупать ценные вещи, есть немалые депозиты в банке, новый транспорт, земельные участки и жилье.

То есть после мониторинга имущественного положения некоторые переселенцы потеряют помощь, если окажется, что доходы позволяют прожить без соцвыплат.

Речь идет о тех, кто:

приобрел квартиру, дом, земельный участок за более 100 тыс. грн (исключение — жилье государственное или из местного бюджета);

купил транспортное средство до пяти лет (кроме закупок волонтеров);

есть жилье площадью более 13,65 кв. метра на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий и не в оккупации;

приобрел валюту более чем на 100 тыс. грн (кроме валюты, предоставленной благотворителями или приобретенной на оплату лечения или обучения), наличные банковские металлы;

открыт депозитный счет с суммой более 100 тыс. грн.

Также без выплат останутся:

те, кто находится за границей более тридцати суток без обоснованных причин (кроме служебной командировки, лечения и реабилитации, стажировки, оздоровления);

заключенные граждане, осужденные за коллаборационизм;

граждане, вернувшиеся в свой дом.

Сейчас переселенцы получают помощь от государства в размере:

3 тысячи гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью;

2 тысячи гривен для взрослого.

Больше о помощи

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.