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В 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных госвыплат

21 ноября 2023 14:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от государства в 2024 году — какую выплату массово отменят украинцам
Денежные купюры в руках. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Это предусмотрено постановлением правительства №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

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В начале следующего года помощь для ВПЛ автоматически продолжат для тех украинцев, чье имущественное положение низкое и требует дополнительной поддержки. В то же время выплаты отменят тем, у кого материальное состояние позволяет покупать ценные вещи, есть немалые депозиты в банке, новый транспорт, земельные участки и жилье.

То есть после мониторинга имущественного положения некоторые переселенцы потеряют помощь, если окажется, что доходы позволяют прожить без соцвыплат.

Речь идет о тех, кто:

  • приобрел квартиру, дом, земельный участок за более 100 тыс. грн (исключение — жилье государственное или из местного бюджета);
  • купил транспортное средство до пяти лет (кроме закупок волонтеров);
  • есть жилье площадью более 13,65 кв. метра на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий и не в оккупации;
  • приобрел валюту более чем на 100 тыс. грн (кроме валюты, предоставленной благотворителями или приобретенной на оплату лечения или обучения), наличные банковские металлы;
  • открыт депозитный счет с суммой более 100 тыс. грн.

Также без выплат останутся:

  • те, кто находится за границей более тридцати суток без обоснованных причин (кроме служебной командировки, лечения и реабилитации, стажировки, оздоровления);
  • заключенные граждане, осужденные за коллаборационизм;
  • граждане, вернувшиеся в свой дом.

Сейчас переселенцы получают помощь от государства в размере:

  • 3 тысячи гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью;
  • 2 тысячи гривен для взрослого.

Больше о помощи

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.

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