Помощь от государства в 2024 году — какую выплату массово отменят украинцам

В 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных госвыплат
В 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Это предусмотрено постановлением правительства №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".
Кто потеряет выплаты в 2024 году
В начале следующего года помощь для ВПЛ автоматически продолжат для тех украинцев, чье имущественное положение низкое и требует дополнительной поддержки. В то же время выплаты отменят тем, у кого материальное состояние позволяет покупать ценные вещи, есть немалые депозиты в банке, новый транспорт, земельные участки и жилье.
То есть после мониторинга имущественного положения некоторые переселенцы потеряют помощь, если окажется, что доходы позволяют прожить без соцвыплат.
Речь идет о тех, кто:
- приобрел квартиру, дом, земельный участок за более 100 тыс. грн (исключение — жилье государственное или из местного бюджета);
- купил транспортное средство до пяти лет (кроме закупок волонтеров);
- есть жилье площадью более 13,65 кв. метра на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий и не в оккупации;
- приобрел валюту более чем на 100 тыс. грн (кроме валюты, предоставленной благотворителями или приобретенной на оплату лечения или обучения), наличные банковские металлы;
- открыт депозитный счет с суммой более 100 тыс. грн.
Также без выплат останутся:
- те, кто находится за границей более тридцати суток без обоснованных причин (кроме служебной командировки, лечения и реабилитации, стажировки, оздоровления);
- заключенные граждане, осужденные за коллаборационизм;
- граждане, вернувшиеся в свой дом.
Сейчас переселенцы получают помощь от государства в размере:
- 3 тысячи гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен для взрослого.
Больше о помощи
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.
Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.
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