Грошова допомога для українців — хто може отримати 45 тис. гривень

Українці можуть отримати нову грошову допомогу у 45 тис. гривень
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.
Про це повідомляє видання Politeka.net, посилаючись на Мінреінтеграції.
Детальніше про грошову допомогу
Як зазначається, кошти у вигляді гранту можуть отримати жінки на власний бізнес. Гроші можна витратити як на початок, так і на відновлення та розширення компанії.
Водночас, оформити допомогу зможуть тільки жінки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.
Участь у програмі стосується жінок, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та місцевих жительок, які належать до категорії вразливих осіб. Йдеться про:
- жінок, які виховують дітей з інвалідністю;
- самотніх матерів;
- жінок з інвалідністю;
- багатодітних жінок;
- жінок похилого віку;
- малозабезпечених жінок;
- демобілізованих жінок;
- вагітних жінок;
- жінок, які виховують дитину до року;
- дружин військових;
- жінок, які займаються особами, які потребують постійного догляду;
- опікунів та названих батьків.
Окрім фінансової допомоги, переможниці конкурсу зможуть отримати:
- індивідуальні консультації із розробки бізнес-ідеї;
- супровід у реєстрації фізособи-підприємця;
- подання першої звітності;
- консультації з оплати податків.
Для отримання грошової допомоги у вигляді гранту необхідно заповнити заявку до 22 листопада 2023 року.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.
Також повідомлялося, що в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.
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