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Українці можуть отримати нову грошову допомогу у 45 тис. гривень

20 листопада 2023 14:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога для українців — хто може отримати 45 тис. гривень
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Politeka.net, посилаючись на Мінреінтеграції.

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Детальніше про грошову допомогу

Як зазначається, кошти у вигляді гранту можуть отримати жінки на власний бізнес. Гроші можна витратити як на початок, так і на відновлення та розширення компанії.

Водночас, оформити допомогу зможуть тільки жінки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.

Участь у програмі стосується жінок, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та місцевих жительок, які належать до категорії вразливих осіб. Йдеться про:

  • жінок, які виховують дітей з інвалідністю;
  • самотніх матерів;
  • жінок з інвалідністю;
  • багатодітних жінок;
  • жінок похилого віку;
  • малозабезпечених жінок;
  • демобілізованих жінок;
  • вагітних жінок;
  • жінок, які виховують дитину до року;
  • дружин військових;
  • жінок, які займаються особами, які потребують постійного догляду;
  • опікунів та названих батьків.

Окрім фінансової допомоги, переможниці конкурсу зможуть отримати:

  • індивідуальні консультації із розробки бізнес-ідеї;
  • супровід у реєстрації фізособи-підприємця;
  • подання першої звітності;
  • консультації з оплати податків.

Для отримання грошової допомоги у вигляді гранту необхідно заповнити заявку до 22 листопада 2023 року.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.

Також повідомлялося, що в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.

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