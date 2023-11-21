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В 2025 году въезд в ЕС станет платным — как получить разрешение

21 ноября 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Разрешение ETIAS — попасть в ЕС можно будет иначе с 2025 года
Пересечение госграницы. Фото: AP
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2025 году начнут действовать новые правила въезда в страны Европейского Союза (ЕС). Нормы должны были заработать в 2024-м, однако их отложили.

Об этом сообщает UA Мedia.eu.

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Какие именно ожидаются изменения

Как отмечается, для въезда в Евросоюз необходимо будет получить специальное разрешение для путешествий (ETIAS).

Разрешение ETIAS является новым требованием по въезду. Оно касается безвизовых путешественников, въезжающих в любую из 30 стран ЕС.

Оно потребуется гражданам 60 безвизовых государств, среди которых — Украина.

Как получить разрешение

Для того чтобы получить разрешение туристам, необходимо будет подать заявки на портале Европейской системы информации и авторизации для путешествий. Для этого нужно иметь паспорт, действительный более трех месяцев, указать email, заполнить электронную форму и уплатить сбор в сумме 7 евро.

При этом разрешение на путешествие ETIAS предоставит право находиться в любом из 30 европейских государств в течение 90 дней. Продолжительность действия разрешения на путешествие — три года (до истечения срока действия паспорта, использованного в заявке).

ETIAS не является визой, поэтому для получения разрешения на поездку не нужно будет идти в консульство, а биометрические данные не будут собираться. Подавать заявки можно онлайн.

Что еще стоит знать

Украина 1 декабря 2023 г. перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

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