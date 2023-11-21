Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У 2025 році в'їзд до ЄС стане платним — як отримати дозвіл arrow

У 2025 році в'їзд до ЄС стане платним — як отримати дозвіл

21 листопада 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Дозвіл ETIAS — потрапити у ЄС можна буде інакше з 2025 року
Перетин держкордону. Фото: AP
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2025 році почнуть діяти нові правила вʼїзду до країн Європейського Союзу (ЄС). Норми мали запрацювати у 2024-му, проте їх відклали.

Про це повідомляє UA Мedia.eu.

Читайте також:

Які саме очікуються зміни

Як зазначається, для вʼїзду до Євросоюзу необхідно буде отримати спеціальний дозвіл для подорожей (ETIAS).

Дозвіл ETIAS є новою вимогою щодо в’їзду. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн ЄС.

Він буде потрібен громадянам 60 безвізових держав, з-поміж яких Україна.

Як отримати дозвіл

Для того щоб отримати дозвіл, туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для мандрівок. Для цього потрібно мати паспорт, чинний більше, ніж три місяці, зазначити email, заповнити електронну форму та сплатити збір у сумі 7 євро.

При цьому дозвіл на подорож ETIAS надасть право перебувати в будь-якій із 30 європейських держав упродовж 90 днів. Тривалість дії дозволу на подорож — три роки (до закінчення терміну дії паспорта, який використано в заявці).

ETIAS не є візою, тому для отримання дозволу на подорож не потрібно буде йти в консульство, а біометричні дані не збиратимуться. Подавати заявки можна онлайн.

Що ще варто знати

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі