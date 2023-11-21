Дозвіл ETIAS — потрапити у ЄС можна буде інакше з 2025 року

Перетин держкордону. Фото: AP

У 2025 році почнуть діяти нові правила вʼїзду до країн Європейського Союзу (ЄС). Норми мали запрацювати у 2024-му, проте їх відклали.

Про це повідомляє UA Мedia.eu.

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Як зазначається, для вʼїзду до Євросоюзу необхідно буде отримати спеціальний дозвіл для подорожей (ETIAS).

Дозвіл ETIAS є новою вимогою щодо в’їзду. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн ЄС.

Він буде потрібен громадянам 60 безвізових держав, з-поміж яких Україна.

Як отримати дозвіл

Для того щоб отримати дозвіл, туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для мандрівок. Для цього потрібно мати паспорт, чинний більше, ніж три місяці, зазначити email, заповнити електронну форму та сплатити збір у сумі 7 євро.

При цьому дозвіл на подорож ETIAS надасть право перебувати в будь-якій із 30 європейських держав упродовж 90 днів. Тривалість дії дозволу на подорож — три роки (до закінчення терміну дії паспорта, який використано в заявці).

ETIAS не є візою, тому для отримання дозволу на подорож не потрібно буде йти в консульство, а біометричні дані не збиратимуться. Подавати заявки можна онлайн.

Що ще варто знати

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.