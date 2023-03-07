Индексация в Украине – в марте произошло еще одно повышение выплат

В марте произошла еще одна индексация выплат для украинцев: что известно
В Украине в марте текущего года, помимо индексации пенсий, повысили еще одни выплаты. Речь идет о страховых средствах.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
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Как изменились выплаты
В Пенсионном фонде напомнили, что страховые выплаты — это средства, выплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая.
"Перерасчет может быть как индивидуальным, связанным с обстоятельствами конкретного человека, так и массовым", — говорится в сообщении ПФУ.
Индивидуальный перерасчет регулярных страховых выплат производят в связи с изменением степени потери профессиональной трудоспособности человека (в процентах) или с изменением состава семьи умершего. Пересчет производят после того, как с такой просьбой обратится потерпевший или его родственник.
Массовый перерасчет ежемесячных страховых выплат производят без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней зарплаты в стране.
В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197, однако не выше максимального размера.
"В результате перерасчета выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен", — отметили в Пенсионном фонде.
Напомним, что в Украине 1 марта текущего года была осуществлена ежегодная индексация пенсий. В Пенсионном фонде отчитываются о расчете, однако некоторые граждане заявили о задержках в выплатах.
Также мы писали, что Верховная Рада может вернуть военнослужащим отмененную надбавку к основной сумме денежного довольствия. Речь идет о доплате в размере 30 тысяч гривен.