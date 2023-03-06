Зарплати військових — депутати хочуть повернути надбавки бійцям

Йдеться про доплату у розмірі 30 тисяч гривень

Верховна Рада України (ВРУ) може повернути військовослужбовцям скасовану надбавку до основної суми грошового забезпечення. Йдеться про доплату у розмірі 30 тисяч гривень.

Відповідний законопроєкт був зареєстрували у парламенті.

Що пропонують депутати

Йдеться про законопроєкт № 9071. Народні депутати виступають за повернення військовослужбовцям надбавки до грошового забезпечення, яку раніше скасував уряд.

Законопроєкт вносить зміни у статтю 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" наступною частиною:

"На період дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень не залежно від покладених на таких військовослужбовців завдань чи районів проходження служби".

Подібні зміни, як сказано у пояснювальній записці до документа, планують внести у Кодекс цивільного захисту України та закону України "Про національну поліцію", завдяки чому решта категорій військових, залучених до Сил оборони, також матимуть змогу отримувати надбавку у розмірі 30 тисяч гривень.

За словами авторів законопроєкту, народні депутати не мають відношення до позбавлення військових додаткових коштів з державного бюджету, тому виступають за "відновлення справедливості", ухваливши зміни до чинного законодавства.

Як змінилися виплати військовим

В Україні з 1 березня 2023 року військовослужбовці почали отримувати оновлені суми грошового забезпечення. Щомісячну надбавку у 30 тисяч багатьом скасували, однак підняли місячні оклади низці категоріям військовим.

Згідно з оновленим законодавством, розмір додаткової грошової винагороди військових, які перебувають на фронті не змінився. Вони надалі отримують додаткові 100 тисяч гривень.

30-тисячну надбавку більше не нараховують військовим, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах країни, строковикам та курсантам.

Водночас, підвищили розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців. Тепер мінімальний рівень для військових ЗСУ, Національної гвардії та Держприкордонслужби становить не менше 20,1 тисячі гривень. Тоді як 2022 року грошове забезпечення солдата без надбавки становило близько 13 тисяч гривень.

Таким чином, військовий, який не перебуває на передовій, отримуватиме 20,1 тисячі гривень замість 43 тисяч.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Також ми писали, що у мережі оприлюднили заробітні плати народних депутатів Верховної Ради у січні 2023 року. Лідирує за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.