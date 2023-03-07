Індексація в Україні - у березні відбулася ще одне підвищення виплат

Йдеться про кошти, що виплачують застрахованим особам

В Україні у березні поточного року, окрім індексації пенсій, підвищили ще одні виплати. Йдеться про страхові кошти.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Як змінилися виплати

У Пенсійному фонді нагадали, що страхові виплати — це кошти, що виплачують застрахованим особам у випадку настання страхового випадку.

"Перерахування може бути як індивідуальним, пов'язаним з обставинами конкретної людини, так і масовим", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Індивідуальний перерахунок регулярних страхових виплат здійснюють у зв'язку із зміною ступеня втрати професійної працездатності людини (у відсотках) або зміною складу родини померлого. Перерахунок проводять після того, як із таким проханням звернеться потерпілий чи його родич.

Масовий перерахунок щомісячних страхових виплат здійснюють без звернення людини щорічно з 1 березня на коефіцієнт, який враховує показники зростання споживчих цін та середньої зарплатні в країні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197, проте не вище максимального розміру.

"В результаті перерахунок виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень", — зазначили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що в Україні 1 березня поточного року здійснили щорічну індексацію пенсій. У Пенсійному фонді звітують про розрахунок, однак деякі громадяни заявили про затримки у виплатах.

Також ми писали, що Верховна Рада може повернути військовослужбовцям скасовану надбавку до основної суми грошового забезпечення. Йдеться про доплату у розмірі 30 тисяч гривень.