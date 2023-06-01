Пенсии в Украине — в июне ожидаются надбавки

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В июне 2023 года некоторые украинские граждане пожилого возраста получат повышенные пенсии. Речь идет об около 600 тысячах пенсионеров, которые продолжают работать.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о повышении пенсионных выплат.

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Перерасчет пенсий в июне

Как рассказали в Министерстве социальной политики, июньский перерасчет будет касаться не всех работающих пенсионеров. Речь идет только о тех, кто после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработал 24 месяца.

"Если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году, но продолжает работать и у него за последние 2 года произошло увеличение страхового стажа на 24 месяца, то такой человек сейчас получит перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально", — отметили в Минсоцполитики.

Как отметили в ведомстве, речь идет именно о перерасчете, а не об индексации, поскольку последняя является инструментом повышения доходов наименее защищенных категорий граждан, не имеющих других источников дохода, кроме пенсий, выплачиваемых государством.

Перерасчет выплат производят задним числом, поскольку в систему необходимые сведения поступают с опозданием. Выплаты выросли в апреле, но только в июне получат сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

Его осуществят автоматически без необходимости лично обращения в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Какие суммы получат пенсионеры

Сумма перерасчета выплат будет для каждого индивидуальной с учетом приобретенного стажа и размера официальной заработной платы. Размер выплат пенсионеров, которые продолжают работать, рассчитывается путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

В Минсоцполитики подчеркнули, что пенсионерам нужно понимать, что если они получают меньшую зарплату, чем ее платили перед выходом на пенсию, то во внимание будут принимать только увеличившийся стаж. В то же время, если заработная плата окажется выше, то при пересчете примут во внимание и новую зарплату, и стаж.

Так, 1 тыс. гривен начислят гражданам, которые сейчас получают пенсию 5,84 тыс. гривен и вышли на отдых, имея 35 лет страхового стажа. У тех, кто имеет 35 лет стажа, размер коэффициента в формуле расчета с апреля будет больше. Он будет уже не 0,35, а 0,37.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.