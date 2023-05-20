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У некоторых украинцев начнут отбирать недвижимость: детали законопроекта

20 мая 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость у некоторых украинцев начнут отбирать — что предлагают в Раде
Восстановление поврежденного дома. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине могут начать принудительно изымать, отчуждать земельные участки и другие объекты недвижимого имущества. Это прописано в новом законопроекте, зарегистрированном в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Речь идет о законопроекте №8225, который должен внести изменения в некоторые законы относительно "принудительного изъятия, отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры".

Документ предусматривает изъятие земельного участка и другого недвижимого имущества в принудительном порядке без согласия собственника и суда.

Это касается не всех объектов, а исключительно тех, которые определят как необходимые для строительства, восстановления или реконструкции объектов критической инфраструктуры.

В то же время за принудительное отчуждение земельных участков владельцы будут получать компенсации. Суммы будут определяться в соответствии с отчетом об экспертной денежной оценке земельного участка и отчетом об оценке объектов недвижимости, в случае его наличия на участке.

Документ был зарегистрирован в конце прошлого года. Зимой этого года профильный комитет предоставил свое заключение и теперь он находится в ожидании рассмотрения парламентом.

Напомним, украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.

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