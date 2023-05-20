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У деяких українців почнуть відбирати нерухомість: деталі законопроєкту

20 травня 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість у деяких українців почнуть відбирати — що пропонують у Раді
Відновлення пошкодженого будинку. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні можуть почати примусово вилучати, відчужувати земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна. Це прописано у новому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Йдеться про законопроєкт №8225, який має внести зміни до деяких законів щодо "примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури".

Документ передбачає вилучення земельних ділянок та іншого нерухомого майна у примусовому порядку без згоди власника та суду.

Стосуватиметься це не всіх обʼєктів, а виключно тих, які визначать як ті, що необхідні для будівництва, відновлення або реконструкції обʼєктів критичної інфраструктури.

Водночас за примусове відчуження земельних ділянок власники отримуватимуть компенсації. Суми визначатимуть відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об’єктів нерухомості, у разі її наявності на ділянці.

Документ зареєстрували наприкінці минулого року. Взимку цього року профільний комітет надав свій висновок і тепер він перебуває в очікуванні на розгляд парламентом.

Нагадаємо, українці з 22 травня почнуть отримувати гроші на відновлення житла, яке було не повністю зруйноване, а пошкоджене. Та оскільки програма недосконала, експерти радять українцям збирати докази самостійно, щоб показати їх державній комісії. 

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