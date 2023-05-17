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В уряді розповіли про проблеми з програмою "єВідновлення"

17 травня 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Програма єВідновлення — в уряді розповіли про деякі проблеми
Пошкоджений будинок у Київські області. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді розповіли про проблеми, які можуть виникати під час подачі заявки на виплату компенсації у рамках державної програми "єВідновлення". Багато хто не може цього зробити, оскільки застосунок держпослуг "Дія" не відображає їхнє житло.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як усунути проблему

Як зазначили у пресслужбі, цю проблему можна вирішити кількома способами: дистанційно та офлайн.

Так, можна звернутися до місцевого державного реєстратора, який внесе дані до Реєстру, якщо їх там немає.

Список суб’єктів, які під час воєнного стану здійснюють державну реєстрацію, доступний за посиланням.
 
Потрібно підготувати пакет документів:

  • паспорт;
  • номер платника податків;
  • правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом);
  • свідоцтво про право на спадщину;
  • свідоцтво про придбання майна (їхні копії).

Усунути проблеми дистанційно можна, подавши заяву на державну реєстрацію прав на нерухомість на порталі "Дія".

Там потрібно обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву". Після цього необхідне наступне:

  • заповнення онлайн-форми на отримання послуги;
  • завантаження необхідних документів у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомості до 1 січня 2013 року;
  • перевірка сформованої заяви та підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Статус заявки можна перевірити у власному кабінеті на порталі "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці з 22 травня почнуть отримувати гроші на відновлення житла, яке було не повністю зруйноване, а пошкоджене. Та оскільки програма недосконала, експерти радять українцям збирати докази самостійно, щоб показати їх державній комісії. 

Також ми писали, що в Раді стверджують, що програма відновлення країни обов’язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобов’язання України дотримуватися зеленого курсу.

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