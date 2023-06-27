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В Гоструде назвали три основания проверки бизнеса во время войны

27 июня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнесу угрожают проверки во время войны — есть три основания
Человек работает с бумагами. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственной службе по труду Украины назвали случаи, при которых возможны проверки бизнеса во время войны. Инспекторы могут устроить мониторинг на основе трех оснований.

Об этом сообщили в одном из управлений Гоструда.

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Когда бизнесу грозят проверки

В начале войны правительство прекратило требование осуществления проверок украинского бизнеса, в том числе на предмет соблюдения законодательства о труде и охране труда. Такое решение действует во время военного положения для того, чтобы бизнес мог адаптироваться к условиям войны.

С тех пор инспекторы труда осуществляли только информационные кампании для работодателей и давали консультации. В то же время, некоторые работодатели не прислушались к советам. В Гоструда с начала года поступило более 27 тысяч обращений от граждан, которые жаловались на различные нарушения.

Жалобы касались неоформления трудовых отношений, невыплаты заработной платы, противоправного увольнения с работы и приостановки действия трудовых договоров. Также в этом году более 1,12 тыс. работников получили травмы на работе, около 150 человек погибли.

Поэтому право осуществлять проверки частично восстановили, однако на следующих основаниях:

  • если обратились работники с жалобой на нарушение трудовых прав;
  • по поручению премьера, в частности, по вопросу соблюдения сроков выплаты зарплаты;
  • если произошел несчастный случай на производстве.

Во время военного положения инспектирование может осуществляться исключительно в отношении:

  • правомерности оформления трудовых отношений работников;
  • законности прекращения трудовых договоров граждан;
  • соблюдения норм закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Как наказывают нарушителей во время войны

Примечательно, что во время военного положения не применяются штрафы для работодателей за выявленные нарушения, предусмотренные ст. 265 Кодекса законов о труде.

Инспекторы труда могут вручать работодателям предписания об устранении нарушений и установить для этого сроки. Однако если работодатели проигнорируют закон и не устранят нарушения, в отношении них будут приняты меры по привлечению к ответственности.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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