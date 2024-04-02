Реестр ущерба от российской агрессии — как подать заявление о возмещении в Дії

В Дії можно подать заявление на компенсацию по поводу поврежденного жилья
В приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии", — заявил он.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить "Дію". На первом этапе через приложение можно подать заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости:
- частный дом;
- квартира;
- дачный дом;
- садовый дом;
- другое жилое помещение.
Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, а также иметь Акт об обследовании от местных властей.
Реестр убытков для Украины
В Гааге 2 апреля 2024 года начал работу Реестр убытков для Украины (RD4U). Об этом говорится на официальном портале RD4U. На первом этапе начинается прием заявлений только в одной категории — повреждение или уничтожение жилой недвижимости.
Претензии по возмещению других категорий ущерба начнут принимать в течение года. Заявления будут принимать не только от пострадавших от войны физических лиц, но и от бизнеса и государства Украина. Вскоре планируется открыть прием заявлений о повреждении или разрушении объектов критической инфраструктуры Украины, а также претензий от лиц, наиболее пострадавших от российской агрессии.
Реестр будет принимать заявления о более чем 40 категориях ущерба, в частности:
- потеря жизни;
- телесные повреждения;
- пытки;
- сексуальное насилие;
- принудительная депортация;
- потеря имущества;
- экономический ущерб;
- ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию и окружающей среде.
"Реестр ущерба — это первый шаг на пути внедрения механизма компенсации, и я восхищаюсь готовностью наших международных партнеров — Совета Европы и всех участников и ассоциированных членов Реестра — пойти на такой шаг", — заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины и представитель Украины в Конференции участников RD4U Ирина Мудрая.
Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский отметил, что отныне Реестр ущерба для Украины позволит показать мировые масштабы ущерба, нанесенного Украине, и обеспечит справедливое их возмещение каждому пострадавшему от войны.
"Очень важно признать, что путь к возмещению ущерба не будет быстрым. Сроки его реализации измеряются годами, а не месяцами. Но любое путешествие начинается с одного первого шага. С сегодняшнего дня, подав претензию, люди в Украине наконец-то смогут сделать свой первый шаг", — добавил он.
Что еще нужно знать
Напомним, по состоянию на конец марта 2024 года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба гражданам из-за военной агрессии России с начала полномасштабной войны. Число подобных дел активно растет.
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