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В Дії можно подать заявление на компенсацию по поводу поврежденного жилья

2 апреля 2024 18:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Реестр ущерба от российской агрессии — как подать заявление о возмещении в Дії
Последствия ракетных обстрелов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

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"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии", — заявил он.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить "Дію". На первом этапе через приложение можно подать заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости:

  • частный дом;
  • квартира;
  • дачный дом;
  • садовый дом;
  • другое жилое помещение.

Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, а также иметь Акт об обследовании от местных властей.

Реестр убытков для Украины

В Гааге 2 апреля 2024 года начал работу Реестр убытков для Украины (RD4U). Об этом говорится на официальном портале RD4U. На первом этапе начинается прием заявлений только в одной категории — повреждение или уничтожение жилой недвижимости.

Претензии по возмещению других категорий ущерба начнут принимать в течение года. Заявления будут принимать не только от пострадавших от войны физических лиц, но и от бизнеса и государства Украина. Вскоре планируется открыть прием заявлений о повреждении или разрушении объектов критической инфраструктуры Украины, а также претензий от лиц, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Реестр будет принимать заявления о более чем 40 категориях ущерба, в частности:

  • потеря жизни;
  • телесные повреждения;
  • пытки;
  • сексуальное насилие;
  • принудительная депортация;
  • потеря имущества;
  • экономический ущерб;
  • ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию и окружающей среде.

"Реестр ущерба — это первый шаг на пути внедрения механизма компенсации, и я восхищаюсь готовностью наших международных партнеров — Совета Европы и всех участников и ассоциированных членов Реестра — пойти на такой шаг", — заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины и представитель Украины в Конференции участников RD4U Ирина Мудрая.

Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский отметил, что отныне Реестр ущерба для Украины позволит показать мировые масштабы ущерба, нанесенного Украине, и обеспечит справедливое их возмещение каждому пострадавшему от войны.

"Очень важно признать, что путь к возмещению ущерба не будет быстрым. Сроки его реализации измеряются годами, а не месяцами. Но любое путешествие начинается с одного первого шага. С сегодняшнего дня, подав претензию, люди в Украине наконец-то смогут сделать свой первый шаг", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, по состоянию на конец марта 2024 года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба гражданам из-за военной агрессии России с начала полномасштабной войны. Число подобных дел активно растет.

Мы также писали о том, как получить возмещение, если ваш автомобиль пострадал от обстрелов. Если правильно подготовиться, то получить средства на восстановление и ремонт автомобиля можно.

убытки
война
Дия
Гаага
жилье
компенсация
реестр
война в Украине

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